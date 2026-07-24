Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Doi giganți din Premier League, interesați de român

Andrei Rațiu a fost aproape de a cuceri în sezonul trecut primul său trofeu alături de Rayo Vallecano, dar echipa unde evoluează fotbalistul român a suferit o înfrângere în finala UEFA Conference League.
S-a tot zvonit că fundașul dreapta ar fi dorit de Barcelona și Liverpool, însă, nicio mutare nu s-a concretizat. Chiar și așa, ”Sonic” are toate șansele să ajungă în Premier League în această vară.
Andrei Rațiu, dorit de două cluburi din Premier League
Andrei Rațiu este un jucător accesibil pentru cluburile bazate din punct de vedere financiar, asta pentru că fotbalistul român are o clauză de reziliere de doar 20 de milioane de euro.
După ce s-a zvonit că ar fi pe lista lui Liverpool, fiind pe stilul antrenorului Andoni Iraola, acum, alte două cluburi din prima ligă a Angliei și-au manifestat interesul pentru român.
MARCA anunță că Nottingham Forest și Newcastle United sunt în căutarea unui fundaș dreapta, iar viteza jucătorului de la Rayo reprezintă un avantaj, dar și suma de transfer.
- 18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu
- 102 meciuri, 4 goluri și 7 assist-uri are acesta la Rayo Vallecano.
Newcastle y Nottingham Forest siguen de cerca a Andrei Rațiu, del Rayo. @marca
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 24, 2026
- andrei ratiu
- andrei ratiu transfer
- la liga
- newcastle united
- nottingham forest
- premier league
- rayo vallecano
- transfer andrei raţiu
- Concurență pentru Barcelona! Julian Alvarez, dorit în Premier League. Cât ar putea costa întreaga afacere
- Chelsea a stabilit o nouă bornă „amețitoare”: 1.000.000.000 de lire sterline
- Liverpool vrea răzbunare: planul prin care Vinicius Junior ar putea fi transferat de la Real Madrid
- Au bătut palma: Chelsea plătește 60.000.000 de euro pentru internaționalul din Franța!
- Manchester City a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului: 135 de milioane de euro