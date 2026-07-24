Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Doi giganți din Premier League, interesați de român

Andrei Rațiu a fost aproape de a cuceri în sezonul trecut primul său trofeu alături de Rayo Vallecano, dar echipa unde evoluează fotbalistul român a suferit o înfrângere în finala UEFA Conference League.

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S-a tot zvonit că fundașul dreapta ar fi dorit de Barcelona și Liverpool, însă, nicio mutare nu s-a concretizat. Chiar și așa, ”Sonic” are toate șansele să ajungă în Premier League în această vară.

Andrei Rațiu, dorit de două cluburi din Premier League

Andrei Rațiu este un jucător accesibil pentru cluburile bazate din punct de vedere financiar, asta pentru că fotbalistul român are o clauză de reziliere de doar 20 de milioane de euro.

După ce s-a zvonit că ar fi pe lista lui Liverpool, fiind pe stilul antrenorului Andoni Iraola, acum, alte două cluburi din prima ligă a Angliei și-au manifestat interesul pentru român.

MARCA anunță că Nottingham Forest și Newcastle United sunt în căutarea unui fundaș dreapta, iar viteza jucătorului de la Rayo reprezintă un avantaj, dar și suma de transfer.