„Nu vor să înţeleagă”. Andrei Nicolescu nu s-a abţinut şi le-a dat replica fanilor lui Dinamo. Verdict despre transferuri

Andrei Nicolescu le-a dat replica fanilor lui Dinamo, care au fost nemulţumiţi de transferurile efectuate de echipă, în această vară. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit că se poartă negocieri pentru aducerea unor noi jucători, sub comanda lui Nuno Campos.
Andrei Nicolescu a refuzat să ofere mai multe detalii despre planurile echipei, din această perioadă de mercato. Acesta a avut un discurs dur şi a transmis că fanii „nu vor să înţeleagă” explicaţiile pe care el le-a oferit de-a lungul timpului, în privinţa transferurilor întârziate.
Andrei Nicolescu, mesaj dur pentru fanii lui Dinamo, în privinţa transferurilor
Andrei Nicolescu a mai declarat că e dificil să ofere declaraţii despre transferuri, ţinând cont de nemulţumirea fanilor. El a subliniat că nicio explicaţie oferită, pentru întârzierea aducerii întăririlor, nu este suficientă pentru suporterii „câinilor”, în acest start de sezon.
De asemenea, Nicolescu a transmis că îşi asumă criticile venite din partea fanilor şi nu are o „problemă” cu faptul că este considerat a fi principalul vinovat din administraţia clubului.
„Avem discuţii pentru achiziţii. E foarte greu de vorbit despre asta. Prefer să nu mai vorbesc până nu se întâmplă lucruri. Sincer, am tot vorbit, am dat explicaţii şi niciuna nu e plauzibilă pentru suporterii lui Dinamo. Nu vor să înţeleagă nişte lucruri. N-am nicio problemă că sunt paravanul acestei administraţii şi al acestui acţionariat. Facem lucrurile aşa cum le-am gândit şi ni le-am asumat.
Niciodată n-o să fiu genul ăla de preşedinte care să se dea de partea suporterilor când suporterii sunt mai vocali pe un anumit subiect, ca să dea bine cu ei şi să fie împotriva… Adică asta e, ne asumăm o proiecţie în care mergem toţi”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Oliver Hinsta (atacant), Martin Pascual (fundaş central), Dario Benavides (fundaş dreapta) şi Alaa Bellaarouch (portar) sunt principalii jucători transferaţi de Dinamo, în această vară.
După eşecul din prima etapă a sezonului, 0-1 cu Petrolul, „câinii” se pregătesc de derby-ul cu Universitatea Craiova. Partida „de foc” se va disputa pe arena Arcul de Triumf sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.
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