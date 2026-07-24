„Nu vor să înţeleagă”. Andrei Nicolescu nu s-a abţinut şi le-a dat replica fanilor lui Dinamo. Verdict despre transferuri

Andrei Nicolescu le-a dat replica fanilor lui Dinamo, care au fost nemulţumiţi de transferurile efectuate de echipă, în această vară. Preşedintele „câinilor” a dezvăluit că se poartă negocieri pentru aducerea unor noi jucători, sub comanda lui Nuno Campos.

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Andrei Nicolescu a refuzat să ofere mai multe detalii despre planurile echipei, din această perioadă de mercato. Acesta a avut un discurs dur şi a transmis că fanii „nu vor să înţeleagă” explicaţiile pe care el le-a oferit de-a lungul timpului, în privinţa transferurilor întârziate.

Andrei Nicolescu, mesaj dur pentru fanii lui Dinamo, în privinţa transferurilor

Andrei Nicolescu a mai declarat că e dificil să ofere declaraţii despre transferuri, ţinând cont de nemulţumirea fanilor. El a subliniat că nicio explicaţie oferită, pentru întârzierea aducerii întăririlor, nu este suficientă pentru suporterii „câinilor”, în acest start de sezon.

De asemenea, Nicolescu a transmis că îşi asumă criticile venite din partea fanilor şi nu are o „problemă” cu faptul că este considerat a fi principalul vinovat din administraţia clubului.

„Avem discuţii pentru achiziţii. E foarte greu de vorbit despre asta. Prefer să nu mai vorbesc până nu se întâmplă lucruri. Sincer, am tot vorbit, am dat explicaţii şi niciuna nu e plauzibilă pentru suporterii lui Dinamo. Nu vor să înţeleagă nişte lucruri. N-am nicio problemă că sunt paravanul acestei administraţii şi al acestui acţionariat. Facem lucrurile aşa cum le-am gândit şi ni le-am asumat.