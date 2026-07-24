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„Nu ai voie să faci aşa ceva”. Daniel Bîrligea, taxat după gestul făcut la finalul meciului FCSB – FK Auda 2-3

Viviana Moraru Publicat: 24 iulie 2026, 18:08

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„Nu ai voie să faci aşa ceva. Daniel Bîrligea, taxat după gestul făcut la finalul meciului FCSB – FK Auda 2-3

Daniel Bîrligea, alături de logodnica Antonia, după FCSB - FK Auda 2-3/ Sport Pictures

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Daniel Bîrligea a fost taxat, după gestul făcut la finalul partidei pierdute de FCSB cu FK Auda, scor 2-3. Roş-albaştrii au fost învinşi în manşa tur a confruntării cu letonii, din turul doi preliminar din Conference League.

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În ciuda eşecului ruşinos suferit de FCSB, Daniel Bîrligea a surprins la finalul partidei disputate în Ghencea. Atacantul a fost filmat în timp ce dansa alături de viitoarea lui soţie, Antonia Salanţă.

Daniel Bîrligea, taxat după gestul făcut la finalul meciului FCSB – FK Auda 2-3

Florin Prunea a văzut ce a făcut Daniel Bîrligea şi nu s-a abţinut. Fostul portar l-a criticat pe atacantul FCSB-ului, fiind convins că un astfel de moment nu ar fi trebuit să aibă loc, după un eşec ruşinos suferit de roş-albaştri.

„Nu faci așa ceva după o înfrângere în fața unei echipe din Letonia. Mă gândesc că toată lumea era în stare de șoc. Aveam nevoie de așa ceva când toată lumea era în stare de șoc? Nu e în regulă ce a făcut Bîrligea”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Daniel Niculae l-a taxat pe Daniel Bîrligea. Fostul atacant consideră că vârful FCSB-ului nu avea voie să fie surprins dansând, după o astfel de înfrângere suferită de echipa lui, la finalul unui meci în care el a ratat mai multe ocazii.

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„Nu ai voie, nu ai voie să faci așa ceva, mai ales după ce pierzi împotriva unei echipe mai slab cotate. Iar tu nefăcând o partidă extraordinară. Trebuie să fii inteligent și să-ți alegi momentele când faci anumite lucruri”, a spus şi Daniel Niculae.

Daniel Bîrligea va avea ocazia să-şi ia revanşa duminică, atunci când FCSB se va duela cu Csikszereda, în a doua etapă de Liga 1. Joi, de la ora 19:00, roş-albaştrii vor disputa returul cu FK Auda, în încercarea de a se califica în turul trei preliminar din Conference League.

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