Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă ofertă pentru Mirel Rădoi. Echipa cu care e foarte aproape de acord - Antena Sport

Home | Fotbal | O nouă ofertă pentru Mirel Rădoi. Echipa cu care e foarte aproape de acord

O nouă ofertă pentru Mirel Rădoi. Echipa cu care e foarte aproape de acord

Radu Constantin Publicat: 21 ianuarie 2026, 17:12

Comentarii
O nouă ofertă pentru Mirel Rădoi. Echipa cu care e foarte aproape de acord

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Mirel Rădoi s-a despărţit în această toamnă de Universitatea Craiova, iar de atunci este liber de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La începutul acestui an, în Arabia Saudită s-a scris că fostul selecţioner s-ar fi înţeles cu Al-Najma, dar această mutare nu s-a concretizat. În cele din urmă, Al-Najma a decis să continue pe mâna lui Mario Silva, cel care antrenează echipa de un an şi jumătate. Acum, Mirel Rădoi e iar în cărţi pentru a prelua o echipă, tot din Arabia Saudită.

Fanatik.ro anunţă că Mirel Rădoi a primit o ofertă din partea Al-Riyadh, locul 16 din Saudi Pro League. Situaţia clubului e una destul de complicată în clasament, iar dacă acceptă Mirel Rădoi se va afla în luptă directă cu Marius Șumudică pentru evitarea retrogradării în Saudi Pro League.

Mirel Rădoi a mai avut o aventură ca antrenor în Arabia Saudită. El a antrenat în perioada ianuarie 2023 – mai 2023 la Al-Tai.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Observator
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
18:08
Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
18:07
Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter
17:46
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm”
17:35
Fără precedent! Decizia luată de vedetele lui Manchester City, după dezastrul cu Bodo/Glimt
17:34
Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham
17:31
Camelia Voinea, în centrul unui nou scandal! Conflictul s-a încheiat cu sosirea poliţiei: “Sabrina plângea”
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham