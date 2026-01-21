O nouă ofertă pentru Mirel Rădoi. Echipa cu care e foarte aproape de acord - Antena Sport

Mirel Rădoi s-a despărţit în această toamnă de Universitatea Craiova, iar de atunci este liber de contract.
La începutul acestui an, în Arabia Saudită s-a scris că fostul selecţioner s-ar fi înţeles cu Al-Najma, dar această mutare nu s-a concretizat. În cele din urmă, Al-Najma a decis să continue pe mâna lui Mario Silva, cel care antrenează echipa de un an şi jumătate. Acum, Mirel Rădoi e iar în cărţi pentru a prelua o echipă, tot din Arabia Saudită.
Fanatik.ro anunţă că Mirel Rădoi a primit o ofertă din partea Al-Riyadh, locul 16 din Saudi Pro League. Situaţia clubului e una destul de complicată în clasament, iar dacă acceptă Mirel Rădoi se va afla în luptă directă cu Marius Șumudică pentru evitarea retrogradării în Saudi Pro League.
Mirel Rădoi a mai avut o aventură ca antrenor în Arabia Saudită. El a antrenat în perioada ianuarie 2023 – mai 2023 la Al-Tai.
