Lewis Hamilton e convins: “E un lider grozav! Va face ceea ce este corect pentru noi”

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial de Formula 1, s-a declarat convins că responsabilii celei mai importante competiţii automobilistice de pe planetă vor lua o decizie “corectă” în ceea ce priveşte Marile Premii programate luna viitoare în Bahrain şi Arabia Saudită, informează DPA.
Conflictul din Orientul Mijlociu pune sub semnul întrebării cele două curse, contând pentru etapele a patra şi a cincea din acest sezon, care urmează să aibă loc pe 12 şi 19 aprilie.
Lewis Hamilton e convins că Stefano Domenicali va lua decizia corectă în privinţa curselor din Bahrain şi Arabia Saudită
Conform DPA, o decizie privind anularea ambelor curse ar putea fi luată încă din acest weekend.
Vorbind înaintea Marelui Premiu al Chinei, programat duminică la Shanghai, Lewis Hamilton a spus: “Ştiu că Stefano Domenicali (CEO-ul Formulei 1 – n.red) va face ceea ce este corect pentru noi toţi şi pentru acest sport”.
“Acesta este lucrul minunat când ai un lider grozav ca el”, a adăugat britanicul.
În cazul în care ambele curse vor fi anulate, este foarte puţin probabil ca ele să fie înlocuite, ceea ce va lăsa Formula 1 cu o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei (29 martie) şi Grand Prix-ul de la Miami (3 mai).
Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (13-15 martie)
Week-end-ul de la Shanghai va începe vineri dimineaţă, de la ora 05:30, atunci când va avea loc unica sesiune de antrenamente din China, LIVE în AntenaPLAY. De la ora 09:30, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările cursei de sprint.
Sâmbătă, de la ora 05:00, în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY, va avea loc cursa de sprint. Câteva ore mai târziu, de la 09:00, piloţii vor reveni pe circuitul din Shanghai, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pentru calificările cursei de duminică.
Marea cursă de duminică va începe la ora 09:00 şi va fi transmisă, de asemenea, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
