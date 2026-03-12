Lewis Hamilton e convins: “E un lider grozav! Va face ceea ce este corect pentru noi”

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Ferrari), septuplu campion mondial de Formula 1, s-a declarat convins că responsabilii celei mai importante competiţii automobilistice de pe planetă vor lua o decizie “corectă” în ceea ce priveşte Marile Premii programate luna viitoare în Bahrain şi Arabia Saudită, informează DPA.

Conflictul din Orientul Mijlociu pune sub semnul întrebării cele două curse, contând pentru etapele a patra şi a cincea din acest sezon, care urmează să aibă loc pe 12 şi 19 aprilie.

Lewis Hamilton e convins că Stefano Domenicali va lua decizia corectă în privinţa curselor din Bahrain şi Arabia Saudită

Conform DPA, o decizie privind anularea ambelor curse ar putea fi luată încă din acest weekend.

Vorbind înaintea Marelui Premiu al Chinei, programat duminică la Shanghai, Lewis Hamilton a spus: “Ştiu că Stefano Domenicali (CEO-ul Formulei 1 – n.red) va face ceea ce este corect pentru noi toţi şi pentru acest sport”.

“Acesta este lucrul minunat când ai un lider grozav ca el”, a adăugat britanicul.