Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta” - Antena Sport

Viaţa de zi cu zi a lui Haaland este o combinaţie între disciplina sportivă şi ritualuri personale, aşa cum a dezvăluit pe noul său canal de YouTube, lansat cu un videoclip intitulat „O zi din viaţa unui fotbalist profesionist”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, pune sirop de arţar în cafea, stă în faţa unui aparat cu lumină roşie pentru a absorbi vitamina D şi este priceput în a găti la grătar fripturi la perfecţie.

Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland

Videoclipul oferă o imagine rară a casei internaţionalului norvegian în vârstă de 25 de ani – un conac elegant, cu marmură, design minimalist şi ferestre înalte. Un urs de pluş uriaş stă într-un colţ al bucătăriei.

Haaland, care este în cea mai bună formă a carierei sale, cu 24 de goluri în 14 meciuri pentru club şi naţională în acest sezon, îşi începe dimineaţa cu o cafea, pe care o numeşte „un superaliment, dacă este preparată corect”.

Îşi pregăteşte micul dejun cu ouă prăjite şi pâine proaspăt livrată alături de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen. Nu are bucătar personal. „Locuiesc singur de la 16 ani, aşa că trebuie să gătesc”, spune el.