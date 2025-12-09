Ce a făcut Mo Salah în ziua meciului Inter - Liverpool, după ce a fost scos din lot de Arne Slot - Antena Sport

Mohamed Salah s-a prezentat la terenul de antrenament al lui Liverpool şi a anunţat acest lucru pe reţelele de socializare marţi, la o zi după ce a fost exclus din lotul pentru meciul cu Inter Milano din Champions League.

Extrema în vârstă de 33 de ani a ajuns cu maşina în cursul dimineţii la Kirkby, centrul de antrenament al cormoranilor, unde a postat apoi pe Instagram o fotografie cu el singur în sală.

Mo Salah s-a pozat la sala de antrenamente a lui Liverpool

Salah nu se află în lotul de 19 jucători convocat luni pentru meciul de marţi cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în Liga Campionilor, la două zile după o apariţie incendiară în faţa presei. Egipteanul şi-a exprimat dezamăgirea prin cuvinte dure adresate reporterilor sâmbătă seară, după egalul obţinut la Leeds (3-3), meci în care antrenorul Arne Slot l-a trimis pe banca de rezerve pentru a treia oară consecutiv.

“Am impresia că am fost trădat de club”, a spus al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool (250 de goluri în 420 de meciuri), denunţând promisiunile încălcate de conducere după prelungirea contractului său în aprilie.