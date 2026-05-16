Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua: “A fost ultimul meci”

Radu Constantin Publicat: 16 mai 2026, 15:31

Daniel Opriţa, în timpul unui meci - Hepta

Steaua nu a avut drept de promovare nici în această stagiune. În ultima rundă, Steaua a cedat acasă cu 2-4 în fața celor de la FC Voluntari, iar Daniel Opriţa şi-a anunţat plecarea. El oricum rămâne liber de contract şi spune că aşteaptă oferte.

”Nu pot să spun dacă mai rămân. Eu mai am contract până la 30 iunie. Apoi, dacă voi primi vreo ofertă de la vreun club… vom vedea. Sunt liber de contract. Probabil, a fost ultimul meci la Steaua!

Nu poate fi vorba de prelungire (n.r. de contract), în condițiile în care este situația care este. Nimeni nu știe nimic! Comandantul nu poate veni să ne ofere mie și jucătorilor contracte, în condițiile în care nu se știe bugetul”, a mai spus Oprița.

Tehnicianul spune că situaţia de la Steaua este neclară şi nu se ştie nici dacă anul viitor echipa va avea drept de promovare.

”Mi-a plăcut cum a vorbit domnul ministru, dar suntem la fotbal, timpul e foarte scurt, ar trebui să spună dacă e albă sau neagră!

Suntem și noi antrenori, vrem să ne facem treaba și nu putem sta până în ultimul moment. Dăm banii sau nu dăm banii…. Să spună ceva. Ori o desființăm, ori jucăm cu juniorii, ori avem drept de promovare.

Trebuia să fie jucătorii semnați până acum. Mai sunt doi jucători cu contract, restul pleacă!

Situația trebuie lămurită”, a mai spus Oprița.

