Jose Mourinho, acord total pentru preluarea lui Real Madrid! Anunţul presei spaniole

Jose Mourinho, pe banca Benficăi, la un meci

Potrivit Marca, este acum sigur „în proporţie de 99,9%”: José Mourinho se va întoarce pe banca Realului.

Jose Mourinho e „în proporţie de 99,9%" noul antrenor al lui Real Madrid, a anunţat presa spaniolă

Ziarul catalan Sport a fost primul care a dat vestea, anunţând un „acord total” între antrenorul portughez şi Florentino Perez, preşedintele clubului. Cotidianul madrilen a preluat ştirea puţin mai târziu.

Numele lui Jürgen Klopp şi Didier Deschamps fuseseră menţionate pe o listă scurtă de candidaţi pentru a-i succeda lui Alvaro Arbeloa, antrenor interimar aflat în dificultate, care la rândul său venise după Xabi Alonso. Însă pista cea mai serioasă ducea, în cele din urmă, la revenirea „Special One”.

Calmează criza din vestiar, vindecă rănile şi evită un nou sezon fără trofee

După ce a antrenat Real Madrid între 2010 şi 2013, José Mourinho a antrenat în acest sezon echipa Benfica. În contractul său, o clauză temporară, valabilă în această perioadă de transferuri, îi permite să poarte discuţii cu un eventual alt club. Se pare că afacerea a fost încheiată rapid. Rămâne de stabilit momentul semnării contractului şi al anunţului oficial, în condiţiile în care Florentino Perez a convocat noi alegeri în zilele următoare.