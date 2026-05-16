Home | Fotbal | La Liga | OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez

OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez

Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 15:09

Comentarii
OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez

Robert Lewandowski, la finalul unui meci pentru Barcelona - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Robert Lewandowski (37 de ani) a confirmat că se va despărţi de Barcelona la finalul acestui sezon! Marele atacant polonez îşi ia rămas-bun de la Barcelona cu un nou titlu de campion al Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cotat la 8 milioane de euro, Lewandowski nu a primit o ofertă de prelungire a contractului, care se încheie la 30 iunie.

Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona: “A venit momentul să merg mai departe”

“După patru ani plini de provocări și muncă grea, a venit momentul să merg mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este îndeplinită. 4 sezoane, 3 campionate.

Nu voi uita niciodată dragostea pe care am primit-o de la fani încă din primele mele zile. Catalonia este locul meu pe pământ. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe parcursul acestor patru ani frumoși.

Un mulțumesc special președintelui Joan Laporta pentru că mi-a oferit șansa de a trăi cel mai frumos capitol al carierei mele. Barcelona s-a întors acolo unde îi este locul.

Reclamă
Reclamă

Trăiască Catalonia. Trăiască FC Barcelona”, a transmis Robert Lewandowski pe contul său.

Barcelona: “A venit ca o stea. Pleacă o legendă”

“A venit ca o stea. Pleacă o legendă.

Mulțumim, Robert Lewandowski, pentru fiecare gol, fiecare luptă și fiecare moment magic purtând aceste culori.

Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tipCasele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Reclamă

Culer pentru totdeauna”, a transmis Barcelona, pe reţelele sociale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
Fanatik.ro
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
14:57

“Altcineva trebuie să vă răspundă!” Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal
14:35

LIVE VIDEOSlovacia – Norvegia se joacă ACUM. Spectacol total la Mondialul de hochei, în direct în AntenaPLAY
14:33

LIVE SCORECeltic – Hearts 0-0. “Finala” campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie
14:26

Jose Mourinho, acord total pentru preluarea lui Real Madrid! Anunţul presei spaniole
14:20

CS Dinamo tremură pentru menţinerea în Liga 2! Doar 1-1 cu Şelimbăr în turul barajului
14:18

Preţul incredibil cu care se vinde la negru un bilet la Universitatea Craiova – U Cluj!
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român