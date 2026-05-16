OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez

Robert Lewandowski (37 de ani) a confirmat că se va despărţi de Barcelona la finalul acestui sezon! Marele atacant polonez îşi ia rămas-bun de la Barcelona cu un nou titlu de campion al Spaniei.

Cotat la 8 milioane de euro, Lewandowski nu a primit o ofertă de prelungire a contractului, care se încheie la 30 iunie.

Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona: “A venit momentul să merg mai departe”

“După patru ani plini de provocări și muncă grea, a venit momentul să merg mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este îndeplinită. 4 sezoane, 3 campionate.

Nu voi uita niciodată dragostea pe care am primit-o de la fani încă din primele mele zile. Catalonia este locul meu pe pământ. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe parcursul acestor patru ani frumoși.

Un mulțumesc special președintelui Joan Laporta pentru că mi-a oferit șansa de a trăi cel mai frumos capitol al carierei mele. Barcelona s-a întors acolo unde îi este locul.