Home | Fotbal | Liga 1 | “Altcineva trebuie să vă răspundă!” Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal

“Altcineva trebuie să vă răspundă!” Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal

Radu Constantin Publicat: 16 mai 2026, 14:57

Comentarii
Altcineva trebuie să vă răspundă! Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal

Adi Popa și Marius Lăcătuș / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Steaua nu a avut drept de promovare nici în această stagiune, iar jocul echipei a suferit în acest an. În ultima rundă, Steaua a cedat acasă cu 2-4 în fața celor de la FC Voluntari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adi Popa s-a declarat dezamăgit de situaţia din clasament.

“E dezamăgitor. Nu ne-am atins obiectivul. Noi aveam obiectiv 1-4. Nu m-am uitat la clasament. Ăștia suntem, la un moment dat nu aveam nicio speranță la play-off, iar într-un final am intrat. Mai departe, altcineva trebuie să vă răspundă unde au fost problemele. Eu am încercat să dau totul, mă bucur că am jucat titular în ultimele meciuri. În afară de doi, toți jucătorii sunt pe final de contract”, a spus Adi Popa în cadrul unei conferinţe de presă.

La finalul lunii aprilie, Radu Miruță a precizat că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat pentru a investi la Steaua şi astfel echipa să aibă drept de promovare. Până acum însă nu s-a ajuns la o finalitate. Adi Popa a comentat situaţia: “Doar s-a vorbit despre investitori. Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații. Dacă sunt serioși, se va face o ofertă. Nu ai o continuitate, dar toți jucătorii care au fost aici au luat bonusul pentru promovare, dar frustrarea e că nu au jucat în Liga 1. Asta e o motivație foarte mare pentru fiecare jucător, să vină, să demonstreze și să meargă mai departe în Liga 1.”

El a vorbit şi despre retragerea din fotbal.

Reclamă
Reclamă

“(n.r. Tu ce vei face? Vei mai juca?) Sincer, nu știu ce voi face. Vreau să merg cu familia 2-3 săptămâni, să mă detașez. Fizic cred că mai pot, am jucat 90 de minute, am dat gol și pasă de gol. Eu zic că pot, doar eu pot decide dacă pot sau nu (n.r. râde). Aștept această vacanță, să plec undeva și să nu mă gândesc la nimic. Contează cel mai mult și ce se va întâmpla aici!”, a mai spus fotbalistul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
Fanatik.ro
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
15:15

LIVE SCORECeltic – Hearts 1-1. Două goluri în câteva minute în “finala” campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie
15:09

OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez
14:35

LIVE VIDEOSlovacia – Norvegia se joacă ACUM. Spectacol total la Mondialul de hochei, în direct în AntenaPLAY
14:26

Jose Mourinho, acord total pentru preluarea lui Real Madrid! Anunţul presei spaniole
14:20

CS Dinamo tremură pentru menţinerea în Liga 2! Doar 1-1 cu Şelimbăr în turul barajului
14:18

Preţul incredibil cu care se vinde la negru un bilet la Universitatea Craiova – U Cluj!
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român