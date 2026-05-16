“Altcineva trebuie să vă răspundă!” Adi Popa, despre ratarea obiectivului la CSA Steaua şi retragera din fotbal

Steaua nu a avut drept de promovare nici în această stagiune, iar jocul echipei a suferit în acest an. În ultima rundă, Steaua a cedat acasă cu 2-4 în fața celor de la FC Voluntari.

Adi Popa s-a declarat dezamăgit de situaţia din clasament.

“E dezamăgitor. Nu ne-am atins obiectivul. Noi aveam obiectiv 1-4. Nu m-am uitat la clasament. Ăștia suntem, la un moment dat nu aveam nicio speranță la play-off, iar într-un final am intrat. Mai departe, altcineva trebuie să vă răspundă unde au fost problemele. Eu am încercat să dau totul, mă bucur că am jucat titular în ultimele meciuri. În afară de doi, toți jucătorii sunt pe final de contract”, a spus Adi Popa în cadrul unei conferinţe de presă.

La finalul lunii aprilie, Radu Miruță a precizat că au avut loc primele întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat pentru a investi la Steaua şi astfel echipa să aibă drept de promovare. Până acum însă nu s-a ajuns la o finalitate. Adi Popa a comentat situaţia: “Doar s-a vorbit despre investitori. Atâta timp cât nu este o ofertă concretă… Sunt doar speculații. Dacă sunt serioși, se va face o ofertă. Nu ai o continuitate, dar toți jucătorii care au fost aici au luat bonusul pentru promovare, dar frustrarea e că nu au jucat în Liga 1. Asta e o motivație foarte mare pentru fiecare jucător, să vină, să demonstreze și să meargă mai departe în Liga 1.”

El a vorbit şi despre retragerea din fotbal.