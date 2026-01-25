Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro - Antena Sport

Închide meniul
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 13:12

Nicolae Ceaușescu - Stadionul Carpați Mârșa / Colaj Profimedia + YouTube An undying passion

Fostul stadion al formației Carpați Mârșa, echipă aflată într-un oraș construit în anii ’70 la inițiativa regimului Nicolae Ceaușescu, a fost scos la licitație. Terenul pe care se află fosta arenă din județul Sibiu poate fi achiziționat în două moduri, sub forma a două pachete distincte.

Regimul lui Nicolae Ceaușescu din perioada comunistă a României a avut un impact asupra sportului, iar orașul Mârșa este una dintre creațiile sale. În perioada anilor ’70, a apărut localitatea respectivă drept o colonie industrială într-o zonă forestieră, unde urmau să se producă inclusiv tancuri.

Stadionul Carpați Mârșa e total dezafectat în prezent

Mârșa a avut și o echipă de fotbal, denumită Carpați Mărșa, care în anii ’80 a evoluat în Divizia B împotriva unor nume precum Rapid , Petrolul sau Progresul București. Acum, stadionul care în trecut avea 3.500 de locuri e doar o ruină, motiv pentru care terenul pe care se află a fost scos la licitație în cadrul falimentului Uzinei Mecanica, potrivit golazo.ro.

Primul pachet sub forma căruia se poate cumpăra stadionul este cel care cuprinde nucleul său, tribuna de beton și al doilea teren de fotbal care are și pistă de atletism. Suprafața totală e de 30.130 de metri pătrați, iar prețul de pornire este de 1.090.550 de lei (218.110 euro).

Există și al doilea pachet mai scump și mai mare din punct de vedere al suprafeței, care include toată baza sportivă, la primul pachet adăugându-se terenul de rugby, cele de tenis și volei și clădirea “locuință stadion” ridicată în 1969. Totul are o suprafață de 32.500 de metri pătrați și licitația începe de la 1.176.400 de lei (235.280 de euro).

15:54
