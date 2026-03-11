U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup! Victorie categorică la Podgorica - Antena Sport

Închide meniul
U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup! Victorie categorică la Podgorica

Alex Masgras Publicat: 11 martie 2026, 22:19

Campioana U BT Cluj s-a calificat miercuri, în deplasare, în sferturile de finală ale BKT EuroCup, după ce a învins formaţia Buducnost Podgorica, scor 100-82 (52-38), în manşa unică din optimi. U BT Cluj atinge sferturile pentru a treia oară consecutiv.

Principalii marcatori ai meciului au fost Ferrell 17 puncte, Morgan 14, Sulaimon 13, pentru gazde, respectiv Molinar 34, Russell 20, Creek 13, pentru U BT Cluj, care a fost susţinută de 15 fani din Brigada Dioptria.

MVP-ul partidei a fost Iverson Molinar (U BT Cluj), aflat la cea mai bună performanţă personală a sezonului, notează news.ro.

În sferturile de finală, U BT Cluj se va duela cu Bahceşehir College Istanbul, în deplasare, în 17 martie. Competiţia va continua cu semifinalele şi finala.

În grupa A, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 şi 103-92 cu Towers Hamburg, 87-93 şi 80-86 cu Cedevita, 110-86 şi 99-101 cu BAXI Manresa, 89-101şi 104-114 cu Hapoel Ierusalim, 98-88 şi 111-92 cu Aris Salonic.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică, în care este angrenată în play-off.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României a câştigat trofeul la Turneul Final 8 de luna trecută.

22:15
