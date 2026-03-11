U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup! Victorie categorică la Podgorica - Antena Sport

Campioana U BT Cluj s-a calificat miercuri, în deplasare, în sferturile de finală ale BKT EuroCup, după ce a învins formaţia Buducnost Podgorica, scor 100-82 (52-38), în manşa unică din optimi. U BT Cluj atinge sferturile pentru a treia oară consecutiv.

Principalii marcatori ai meciului au fost Ferrell 17 puncte, Morgan 14, Sulaimon 13, pentru gazde, respectiv Molinar 34, Russell 20, Creek 13, pentru U BT Cluj, care a fost susţinută de 15 fani din Brigada Dioptria.

U BT Cluj, pentru a treia oară la rând în sferturile EuroCup

MVP-ul partidei a fost Iverson Molinar (U BT Cluj), aflat la cea mai bună performanţă personală a sezonului, notează news.ro.

În sferturile de finală, U BT Cluj se va duela cu Bahceşehir College Istanbul, în deplasare, în 17 martie. Competiţia va continua cu semifinalele şi finala.