Ousmane Dembele, gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. A sărbătorit în stradă alături de fani - Antena Sport

Ousmane Dembele, gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. A sărbătorit în stradă alături de fani

Publicat: 23 septembrie 2025, 8:52

Ousmane Dembele, alături de fanii francezi după ce a câştigat Balonul de Aur/ Twitter

Ousmane Dembele a făcut un gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG, în vârstă de 28 de ani, a sărbătorit în stradă alături de fanii francezi.

Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat, pentru prima dată în carieră, Balonul de Aur. Puştiul Barcelonei a trebuit să se mulţumească cu trofeul Kopa.

După ce a părăsit Theatre du Chatelet, Ousmane Dembele s-a oprit în mijlocul suporterilor lui PSG. Aceştia au ieşit în stradă pentru a sărbători succesul uriaş al jucătorului francez.

Dembele a oferit imagini superbe, el lăsându-i pe fani să atingă Balonul de Aur. Suporterii au aprins torţe şi fumigene în culorile celor de la PSG şi au savurat pe deplin reuşita starului francez.

 
„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.

Dembele devine al şaselea laureat francez al Balonului de Aur, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) şi Karim Benzema (2022).

Mohamed Salah (Liverpool) a fost pe locul 4, Raphinha (Barcelona) pe 5, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) pe 6, Kylian Mbappé (Real Madrid) a ocupat locul 7, Cole Palmer (Chelsea) a fost pe 8, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/ Manchester City) a fost pe 9, iar Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) a ocupat locul 10.

