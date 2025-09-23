Ousmane Dembele, gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. A sărbătorit în stradă alături de fani - Antena Sport

Ousmane Dembele, alături de fanii francezi după ce a câştigat Balonul de Aur/ Twitter

Ousmane Dembele a făcut un gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG, în vârstă de 28 de ani, a sărbătorit în stradă alături de fanii francezi.

Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat, pentru prima dată în carieră, Balonul de Aur. Puştiul Barcelonei a trebuit să se mulţumească cu trofeul Kopa.

După ce a părăsit Theatre du Chatelet, Ousmane Dembele s-a oprit în mijlocul suporterilor lui PSG. Aceştia au ieşit în stradă pentru a sărbători succesul uriaş al jucătorului francez.

Dembele a oferit imagini superbe, el lăsându-i pe fani să atingă Balonul de Aur. Suporterii au aprins torţe şi fumigene în culorile celor de la PSG şi au savurat pe deplin reuşita starului francez.