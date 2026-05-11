Patru jucători din fotbalul românesc, suspendați pentru pariuri! Decizia anunţată de FRF

Un nou scandal legat de pariuri în fotbalul românesc. Patru jucători din fotbalul românesc au fost suspendați pentru pariuri!

CSM Olimpia Satu Mare a retrogradat direct din Liga 2, iar astăzi clubul a mai primit o lovitură din partea FRF.

Comisia de Disciplină a FRF anunţat suspendări în cazul a patru fotbalişti.

Alexandru Hosu, Alexandru Sabău, fost jucător și la FC Brașov Steagul Renaste, Alin Văsălie și Mihai Oanea au fost suspendați și amendați pentru încălcarea regulilor de integritate sportivă legate de pariuri!

Cei patru fotbaliști au primit suspendări de câte 2 luni și ai fost amendați cu câte 10.000 de lei.