Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”

Kyros Vassaras a realizat o amplă analiză a fazei controversate din partida CFR Cluj – Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 0-0. Președintele CCA a dat verdictul, la trei zile după meci.

În minutul 54 al partidei din Gruia, Adrian Rus a atins cu cotul balonul trimis în careu de Andrei Cordea. După o analiză în camera VAR, nu s-a dictat penalty, pe motiv de offside la Lorenzo Biliboc, la construcția fazei.

Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0

Kyros Vassaras a explicat cum cei din camera VAR au decis să acorde poziție de offside. Șeful CCA a transmis că decizia a fost una corectă, subliinind că sistemul de arbitraj video din Liga 1 este unul „aprobat și certificat”.

Întreaga analiză a lui Kyros Vassaras a durat trei minute, acesta explicând și cum se trag liniile la VAR. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a concluzionat că Lorenzo Biliboc se afla în poziție de offside.

„CCA, așa cum face întotdeauna, a examinat întregul proces de analiză, care a fost realizat cu sistemul nostru aprobat și ceritficat de FIFA/IFAB, care este aplicat cu consimțământul echipelor din Liga 1 și al Federației în competițiile sale.