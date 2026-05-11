Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”

Kyros Vassaras a realizat o amplă analiză a fazei controversate din partida CFR Cluj – Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 0-0. Președintele CCA a dat verdictul, la trei zile după meci.
În minutul 54 al partidei din Gruia, Adrian Rus a atins cu cotul balonul trimis în careu de Andrei Cordea. După o analiză în camera VAR, nu s-a dictat penalty, pe motiv de offside la Lorenzo Biliboc, la construcția fazei.
Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0
Kyros Vassaras a explicat cum cei din camera VAR au decis să acorde poziție de offside. Șeful CCA a transmis că decizia a fost una corectă, subliinind că sistemul de arbitraj video din Liga 1 este unul „aprobat și certificat”.
Întreaga analiză a lui Kyros Vassaras a durat trei minute, acesta explicând și cum se trag liniile la VAR. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a concluzionat că Lorenzo Biliboc se afla în poziție de offside.
„CCA, așa cum face întotdeauna, a examinat întregul proces de analiză, care a fost realizat cu sistemul nostru aprobat și ceritficat de FIFA/IFAB, care este aplicat cu consimțământul echipelor din Liga 1 și al Federației în competițiile sale.
Odată cu revenirea unității mobile (VOR) și a echipamentului său tehnic am creat următorul videoclip care va ajuta lumea fotbalului să înțeleeagă modul cum procedăm în aceste situații. Folosind imaginile de la camerele disponibile pentru a detecta ofsaidul, operatorul identifică, c acordul VAR-ului, punctul în care jucătorul atinge mingea (kick-point).
VAR-ul indică apoi operatorului fundașul și atacantul cei mai apropiați de linia porții, astfel încât să poată verifica dacă există sau nu o poziție afară din joc. în cazul în care doi apărători sunt poziționați unul aproape de celălalt, punctele corpului lor sunt cele mai apropiate de linia porții sunt verificate și identificate.
Sistemul calculează apoi și arată distanța exactă dintre aceste puncte și astfel începe procesul de identificare a liniei de ofsaid prin selectarea apărătorului și atacantului potriviți.
Pentru o înțelegere completă a procedurii, prezentăm rezultatele tuturor combinațiilor care au fost analiate cu atenție, cu privire la situația de ofsaid care a avut loc în minutul 50 al meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova. Linia albastră pentru apărător și linia roșie pentru atacant sunt create, respectiv, în funcție de punctul corpului cel mai apropiat de linia porții pentru fiecare jucător separat.
Când există un ofsaid, acea parte a terenului ese roșie. Asta indică faptul că atacantul se află într-o poziție de ofsaid și, în raport cu penultimul apărător, la o distanță calculată în milimetri care este afișată automat. În acest caz, terenul de joc de la linia roșie a atacantului până la linia porții apare colorat într-un roșu mai deschis.
Liniile jucătorilor sunt create automat de sistem și nu sunt mutate sau trasate de nimeni altcineva. În situația în cauză, atacantul se află într-o poziție de ofsaid, iar rezultatul, după analiza realizată de către oficialii VAR și operator, a fost corect, atacantul fiind în poziție afară din joc”, a transmis Kyros Vassaras, conform frf.ro.
- FCSB – Unirea Slobozia 0-0. Roș-albaștrii au revenit în Ghencea
- Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „O umilință pentru mine”
- Cum l-a băgat Rădoi în depresie pe Ștefan Bană: “Aveam gânduri să mă omor!” Prietena lui, implicată! Mesaj dat antrenorului
- Metaloglobus – Hermannstadt 2-2. Sibienii lui Dorinel Munteanu, pas greşit în lupta pentru evitarea retrogradării
- Gigi Becali, anunţul despre transferuri, pe care toţi fanii FCSB-ului îl aşteptau: “5-6 milioane”