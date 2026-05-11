Home | Fotbal | Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Women’s Champions League 2026

Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Women’s Champions League 2026

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 21:41

Comentarii
Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Womens Champions League 2026

Iuliana Demetrescu, la centru, într-un meci / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Comisia de Arbitri UEFA a anunţat, luni, brigăzile oficiale pentru finalele competiţiilor intercluburi din 2026, iar România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel prin Iuliana Demetrescu, desemnată al patrulea oficial la finala UEFA Women’s Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul pentru trofeul suprem în fotbalul feminin european se va disputa sâmbătă, 23 mai 2026, pe stadionul Ullevaal din Oslo (Norvegia), între FC Barcelona şi Olimpique Lyon. La centru va arbitra suedeza Tess Olofsson, asistată de Almira Spahic (Suedia) şi Monica Lokkeberg (Norvegia), în timp ce Iuliana Demetrescu va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Iuliana Demetrescu a fost delegată la finala UEFA Women’s Champions League 2026

În acelaşi timp, UEFA a stabilit şi arbitrii de centru pentru celelalte finale continentale din acest sezon.

Astfel, finala UEFA Champions League, programată pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena, între Paris Saint-Germain şi Arsenal, va fi arbitrată de germanul Daniel Siebert.

Finala UEFA Europa League, programată pe 20 mai, la Istanbul, pe stadionul Besiktas, între SC Freiburg şi Aston Villa, va fi arbitrată de francezul Francois Letexier.

Reclamă
Reclamă

Finala UEFA Conference League, din 27 mai, de la Leipzig, între Crystal Palace şi Rayo Vallecano, va fi condusă de italianul Maurizio Mariani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
Fanatik.ro
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
21:22

Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”
21:18

Patru jucători din fotbalul românesc, suspendați pentru pariuri! Decizia anunţată de FRF
21:07

Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!
21:00

LIVE TEXTFCSB – Unirea Slobozia 0-0. Roș-albaștrii au revenit în Ghencea
20:45

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
20:44

VideoJurnal Antena Sport| Quaresma face echipă cu toţi românii
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1