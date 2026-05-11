Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Women’s Champions League 2026

Comisia de Arbitri UEFA a anunţat, luni, brigăzile oficiale pentru finalele competiţiilor intercluburi din 2026, iar România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel prin Iuliana Demetrescu, desemnată al patrulea oficial la finala UEFA Women’s Champions League.

Meciul pentru trofeul suprem în fotbalul feminin european se va disputa sâmbătă, 23 mai 2026, pe stadionul Ullevaal din Oslo (Norvegia), între FC Barcelona şi Olimpique Lyon. La centru va arbitra suedeza Tess Olofsson, asistată de Almira Spahic (Suedia) şi Monica Lokkeberg (Norvegia), în timp ce Iuliana Demetrescu va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

În acelaşi timp, UEFA a stabilit şi arbitrii de centru pentru celelalte finale continentale din acest sezon.

Astfel, finala UEFA Champions League, programată pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena, între Paris Saint-Germain şi Arsenal, va fi arbitrată de germanul Daniel Siebert.

Finala UEFA Europa League, programată pe 20 mai, la Istanbul, pe stadionul Besiktas, între SC Freiburg şi Aston Villa, va fi arbitrată de francezul Francois Letexier.