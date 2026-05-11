Noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Dobre: „A fost direct la spital”

Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Dobre (27 de ani). Mijlocașului i s-a făcut rău pe aeroport, în momentul în care Rapid se pregătea de deplasarea la Cluj, pentru partida din etapa a opta a play-off-ului cu echipa lui Cristiano Bergodi, pierdută cu 0-1.

Alexandru Dobre nu a mai putut urca în avion alături de ceilalți coechipieri de la Rapid. Fostul căpitan al giuleștenilor s-a simțit rău și a mers direct la spital.

Victor Angelescu a dezvăluit că Alexandru Dobre a efectuat mai multe analize. Mijlocașul a contactat un virus, iar după perioada petrecută în spital, starea sa s-a îmbunătățit.

Președintele de la Rapid speră ca Dobre să revină la antrenamente cât mai repede. Giuleștenii se pregătesc de duelul cu FC Argeș, din etapa a noua a play-off-ului, având încă șanse matematice pentru calificarea la barajul de Conference League.

„I-a fost rău cu o zi înainte de meci, cu o zi înainte de a pleca la aeroport. Nu dormise bine, credem că a luat un virus, pentru că a făcut apoi toate testele de sânge.