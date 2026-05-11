Noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Dobre: „A fost direct la spital”

Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Dobre (27 de ani). Mijlocașului i s-a făcut rău pe aeroport, în momentul în care Rapid se pregătea de deplasarea la Cluj, pentru partida din etapa a opta a play-off-ului cu echipa lui Cristiano Bergodi, pierdută cu 0-1.
Alexandru Dobre nu a mai putut urca în avion alături de ceilalți coechipieri de la Rapid. Fostul căpitan al giuleștenilor s-a simțit rău și a mers direct la spital.
Victor Angelescu a dezvăluit că Alexandru Dobre a efectuat mai multe analize. Mijlocașul a contactat un virus, iar după perioada petrecută în spital, starea sa s-a îmbunătățit.
Președintele de la Rapid speră ca Dobre să revină la antrenamente cât mai repede. Giuleștenii se pregătesc de duelul cu FC Argeș, din etapa a noua a play-off-ului, având încă șanse matematice pentru calificarea la barajul de Conference League.
„I-a fost rău cu o zi înainte de meci, cu o zi înainte de a pleca la aeroport. Nu dormise bine, credem că a luat un virus, pentru că a făcut apoi toate testele de sânge.
Nu a putut să doarmă, se simțise rău și cu o zi înainte, la aeroport s-a simțit și mai rău. Apoi a fost direct la spital, a făcut analize. Din ce am înțeles, se simte mai bine acum și sperăm să revină la antrenamente.
(N.r. Ce au relevat analizele?) Eu nu mă pricep, au ieșit anumite lucruri mai mărite din cauza virusului, acum ia un tratament și sperăm să fie OK”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
- Alexandru Dobre a marcat 17 goluri, în cele 40 de meciuri bifate la Rapid, în acest sezon
- 3,5 milioane de euro este cota lui Alexandru Dobre
