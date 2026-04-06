Pleacă de la Rapid şi semnează în Italia. “El este alesul”

Marius Bilaşco s-a întors la Rapid şi va face parte din conducerea clubului din Giuleşti. Fostul oficial al CFR-ului a şi fost prezentat oficial în Giuleşti.
El îi va lua locul lui Mauro Pederzoli, care va părăsi în curând clubul. Fostul conducător de la Brescia, Cagliari, Torino, Novara sau Parma şi-a găsit repede echipă şi revine în ţara natală, acolo unde va semna cu Union Brescia, club care are ca obiectiv promovarea în Serie B.
Clubul Union Brescia s-a înființat vara trecută, după ce legendarul club Brescia a dat faliment. “Mauro Pederzoli este alesul pentru rolul de manager general”, au scris jurnaliștii de la Giornale di Brescia.
