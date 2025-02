"Praf m-am făcut!" Cum a trecut Florin Prunea peste gafa din România - Suedia, de la World Cup 1994: "A ieșit fraierul.." - Antena Sport

Florin Prunea a adunat 40 de selecții la echipa națională a României / Colaj: Profimedia Florin Prunea a recunoscut cum a trecut peste gafa făcută în meciul România – Suedia, de la World Cup 1994. Atunci, „tricolorii” au fost eliminați în faza sferturilor de finale, după loviturile de departajare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Echipa națională a fost aproape de semifinalele Cupei Mondiale în 1994. În meciul cu Suedia, după 1-1 în timpul regulamentar, Florin Răducioiu a reușit să marcheze în minutul 101, iar calificarea părea asigurată Florin Prunea a spus cum a trecut peste gafa din România – Suedia, de la World Cup 1994 Totuși, în minutul 115, Florin Prunea a ieșit greșit din poartă, iar Andersson a reușit să trimită mingea în plasă. La loviturile de departajare, Suedia s-a impus cu scorul de 5-4 și a obținut calificarea în semifinalele turneului. Pentru România au ratat, de la punctul cu var, Dan Petrescu și Miodrag Belodedici, în timp ce pentru adversari a ratat Mild. Acum, la mai bine de 30 de ani de la acele evenimente, Florin Prunea a recunoscut că jucătorii naționalei au fost dărâmați, după eșecul cu Suedia. Reclamă

Fostul portar al echipei naționale a dezvăluit că a trecut peste eliminarea de la World Cup cu ajutorul băuturilor alcoolice.

„Dumnezeu a fost de 4 ori cu noi frate, am egalat în minutul 88, am condus 2-1, eliminat ei și au ratat și primii. Și a ieșit fraierul și s-a ales praful, eu îmi asum, recunosc. Nu am realizat (n.r. după meci), eram praf, pe cuvântul meu.

Praf m-am făcut. (n.r. Ați băut mult?) Zob! Eram cu Mihali, dar după aceea am mai stat încă două zile la New York, nu am ieșit din cameră, am tras jaluzelele, noi am căzut.

