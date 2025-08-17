Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 27 de minute cu Benfica! - Antena Sport

Ianis Stoica a fost introdus în teren în minutul 64 al meciului Estrela Amadora – Benfica 0-1, partidă care a fost în direct în AntenaPLAY.
Jucătorul român l-a înlocuit pe atacantul Joao Gastao. Dacă în primul meci oficial pentru Estrela, Ianis Stoica a reuşit să marcheze, de data aceasta fostul jucător al lui Hermannstadt nu a mai fost decisiv.
Ce notă a primit Ianis Stoica pentru evoluţia din partida Estrela Amadora – Benfica 0-1
Ianis Stoica a atins mingea de 14 ori, creându-şi o ocazie de gol, pe care însă nu a fructificat-o.
Pentru evoluţia lui din partida cu Benfica, Ianis Stoica a fost notat cu 6.6 de site-ul de specialitate sofascore.ro şi cu 7 de flashscore.ro.
Singurul gol al meciului a fost marcat de Pavlidis, în minutul 60, din penalty. La 4 minute după gol, antrenorul Jose Faria a operat două modificări în echipa lui, una dintre schimbări fiind cea a lui Joao Gostao cu Ianis Stoica.
După două etape, Estrela Amadora are un singur punct în Liga Portugal, competiţie transmisă în AntenaPLAY. Campioana Sporting joacă în această seară, de la ora 22:30, în direct în AntenaPLAY, cu Arouca. În prima etapă, Sporting a învins-o în deplasare, cu 2-0, pe Casa Pia.