Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 27 de minute cu Benfica! - Antena Sport

Ianis Stoica a fost introdus în teren în minutul 64 al meciului Estrela Amadora – Benfica 0-1, partidă care a fost în direct în AntenaPLAY.

Jucătorul român l-a înlocuit pe atacantul Joao Gastao. Dacă în primul meci oficial pentru Estrela, Ianis Stoica a reuşit să marcheze, de data aceasta fostul jucător al lui Hermannstadt nu a mai fost decisiv.

Ce notă a primit Ianis Stoica pentru evoluţia din partida Estrela Amadora – Benfica 0-1

Ianis Stoica a atins mingea de 14 ori, creându-şi o ocazie de gol, pe care însă nu a fructificat-o.

Pentru evoluţia lui din partida cu Benfica, Ianis Stoica a fost notat cu 6.6 de site-ul de specialitate sofascore.ro şi cu 7 de flashscore.ro.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Pavlidis, în minutul 60, din penalty. La 4 minute după gol, antrenorul Jose Faria a operat două modificări în echipa lui, una dintre schimbări fiind cea a lui Joao Gostao cu Ianis Stoica.