Ce au remarcat scoţienii după România-Bosnia 0-1. Ianis Hagi, introdus după pauză de Mircea Lucescu - Antena Sport

Ianis Hagi era extrem de supărat după înfrângerea în faţa celor din Bosnia. A dat de pământ cu arbitrajul. A reclamat faza de penalty din startul reprizei secunde. Centralul olandez a fost la VAR, dar nu a dat lovitură de pedeapsă petru tricolori. „Ei au avut o ocazie, au dat gol, noi am avut 7, n-am dat, aici se rezumă rezultatul. Orice echipă care are avantaj în deplasare face orice, în limita fair-play-ului, şi noi dacă eram la ei, la fel procedam. Părerea mea e că trebuie să lase acel 50-50, cum lasă la ei, să lase şi la noi. În a doua repriză, am fost mai agresivi, ne-am câştigat duelurile, dar totuşi nu ne-a permis să ne câştigăm duelurile mereu, nu mi se pare corect.

Mijlocașul ofensiv a dat un plus de creativitate jocului României, dar aceasta nu a reușit să treacă de defensiva bosniacă” , au scris cei de la The National .

Per total, cum am zis, noi am avut şapte ocazii şi nu am dat gol, ei au avut una.

(A fost penalty) Nu ştiu, nu am văzut faza de pe teren. Cei de pe partea celalaltă au zis că e penalty, s-a văzut la VAR, nu s-a dat, trebuie să mă uit după”, a declarat Ianis Hagi, pentru AntenaSport, după România – Bosnia 0-1.