Cum arată hotelul în care va fi cazată naționala României în Turcia? Cât costă o cameră pe noapte

Naționala României se pregătește la Mogoșoaia pentru barajul de Cupa Mondială, iar miercuri urmează să plece în Turcia, unde va fi cazată la aproximativ 30 de minute distanță de mers cu autocarul până la Beșiktaș Park. Reporterii AntenaSport au ajuns deja la Istanbul, iar as.ro vă prezintă imagini de la locație.
Turcia – România este unul dintre cele mai importante meciuri ale naționalei noastre din ultimii ani. Pe 26 martie, cele două naționale se vor lupta pe Beșiktaș Park în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, turneu la care poate reveni după 28 de ani.
Foto | Așa arată hotelul în care e cazată naționala României
“Tricolorii” vor ajunge în Turcia miercuri și vor fi cazați la Le Meridien Istanbul Etiler, un hotel exclusivist construit în 2012 unde reprezentativa noastră a închiriat nu mai puțin de patru etaje. În mod normal, o cameră de la această cazare costă 200 de lei pe noapte, potrivit managerei Livanur Karakuș.
Reporterii AntenaSport au stat de vorbă cu persoana care administrează hotelul, iar ea a oferit mai multe detalii despre importanța sa pentru fotbal. În plus, Karakuș a discutat inclusiv despre găzduirea la Istanbul a lui Mircea Lucescu și Gică Hagi, care va veni și el până la urmă la baraj.
“E unul dintre cele mai importante (n.r. hoteluri). E de fapt important pentru echipe, găzduim patru echipe în fiecare săptămână.
(n.r. Știți vreun jucător român sau fost jucător, precum Gheorghe Hagi sau Mircea Lucescu?) Toată echipa de hotel îi știe pe Hagi și pe Lucescu. Cred că e prima dată când hotelul nostru îi are pe Lucescu și pe Hagi, de aceea suntem atât de entuziasmați să îi găzduim“.
Hotelul naționalei noastre se află la 46 de kilometri de aeroportul de Istanbul și la aproximativ 10 de stadionul lui Beșiktaș, locul unde se va juca barajul. Dacă trece de Turcia, România o va întâlni pe 31 martie, de la 21:45, pe învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.
Materialul complet despre hotelul naționalei poate fi urmărit în Jurnalul Antena Sport de marți, 24 martie, de la 20:00.
