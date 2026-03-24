Gică Hagi s-a răzgândit! Decizia luată înainte de Turcia – România, meciul crucial al tricolorilor

Gică Hagi anunţase iniţial că nu va fi în tribune la meciul dintre Turcia şi România, semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce e exclusiv în Universul Antena.
Iniţial, sursele apropiate lui Hagi susţineau că decizia de a nu merge la meciul de la Istanbul era legată de respectul pe care îl are faţă de Mircea Lucescu, în contextul în care “Regele” ar urma să îi la locul lui Il Luce la naţionala României.
Gică Hagi s-a răzgândit şi merge la Tucia – România
Totuşi, conform surselor Antena Sport, Gică Hagi s-a răzgândit şi va fi pe stadionul lui Beşiktaş la meciul crucial al tricolorilor, unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Hagi a ales astfel să fie alături de naţională într-un moment decisiv.
“Eu știu că Gică Hagi merge, acum nu știu. Eu am luat masa cu el acum câteva zile, acum n-am mai vorbit cu el de atunci, dar sunt convins că va fi alături de echipa națională chiar dacă va fi din fața televizorului“, a spus Dumitrescu, cu două săptămâni în urmă.
Turcia – România se va desfăşura joi, 26 martie, de la ora 19:00. Dacă vom învinge, vom evolua în finala barajului cu câştigătoara dintre Slovacia şi Kosovo. Duelul va fi marţi, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Gică Hagi, idol în Turcia
Hagi a jucat pentru Galatasaray timp de cinci ani (1996-2001) şi şi-a trecut în palmares 10 trofee, 4 titluri de campion, două Cupe ale Turciei, două Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA şi Supercupa Europei.
De asemenea, Hagi a marcat 73 de goluri, reuşind şi 63 de pase decisive în cele 192 de partide adunate pentru gruparea Cim Bom, în toate competiţiile.
- Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”
- “Nu e atât de gravă accidentarea” Primele reacţii după anunţul “bombă”, că Ionuţ Radu vrea să apere cu Turcia!
- Venirea lui Ionuţ Radu în cantonamentul României, confirmată de FRF: “Se vor face toate investigaţiile”
- Ionuț Radu încă speră să apere cu Turcia! Marți ajunge în cantonament
- „Vrem să putem deschide geamul” Tuchel, obsedat de fiecare detaliu înainte de Mondial