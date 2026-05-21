AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 mai

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Mario Iorgulescu nu scapă de închisoare
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la opt ani și opt luni de închisoare. În 2019, fiul șefului LPF provoca un accident rutier mortal sub influența alcoolului și drogurilor.
2. Gata de mercato
Mihai Stoica a anunțat două transferuri la FCSB: “Pe unul îl știe și Gigi”. Și rivalii de la Dinamo sunt gata de mercato. “Câinii” negociază cu trei jucători din străinătate.
3. Hagi își face echipa
Pe as.ro vezi cum arată staff-ul complet al lui Gică Hagi la națională. “Regele” a adus cu el un om de încredere de la Farul.
4. UEL = Unai Emery League
Unai Emery a atins o bornă remarcabilă după ce a câștigat Europa League cu Aston Villa. Spaniolul a ajuns la cinci finale europene majore câștigate. Doar trei antrenori au mai reușit așa ceva.
5. “Die Mannschaft”, gata de Mondial
Germania și-a anunțat lotul pentru Campionatul Mondial. Nagelsmann nu l-a convocat pe Karim Adeyemi, jucătorul care a refuzat România când era junior. Veteranul Manuel Neuer e și el în lotul nemților.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
