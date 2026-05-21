AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 mai

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Mario Iorgulescu nu scapă de închisoare

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la opt ani și opt luni de închisoare. În 2019, fiul șefului LPF provoca un accident rutier mortal sub influența alcoolului și drogurilor.

2. Gata de mercato

Mihai Stoica a anunțat două transferuri la FCSB: “Pe unul îl știe și Gigi”. Și rivalii de la Dinamo sunt gata de mercato. “Câinii” negociază cu trei jucători din străinătate.