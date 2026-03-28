Florin Prunea a răbufnit în direct: “Ce să căutăm noi la Campionatul Mondial?”. Marea sa nemulțimire

Florin Prunea a abordat un discurs extrem de dur în cadrul unei emisiuni, după ce România a ratat un nou Campionat Mondial. Fostul portar al Generației de Aur crede că formația lui Mircea Lucescu nu avea ce să caute la turneul final, ținând cont că a avut un singur atacant disponibil la partida de baraj contra Turciei.

România a fost învinsă joi seara de Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială și a ratat pentru a șaptea oară la rând calificarea la competiția din America de Nord. Meciul de pe Beșiktaș Park încheiat cu scorul de 1-0 a fost decis de faza genială creată de Arda Guler și Ferdi Kadioglu, încheiată cu finalizarea fundașului de la Brighton.

Nemulțumirea lui Florin Prunea, după ce România a ratat World Cup 2026

După eșecul “tricolorilor” au început să apară numeroase reacții în spațiul public, iar una dintre cele mai dure i-a aparținut lui Florin Prunea. Fostul portar s-a arătat stupefiat de faptul că Mircea Lucescu a avut la dispoziție un singur atacant de bază pentru duelul cu Turcia.

Daniel Bîrligea a fost singurul vârf cu experiență pe care “Il Luce” l-a avut în lot pentru baraj, celălalt fiind Marius Coman. În rest, Denis Drăguș (suspendat și accidentat), Louis Munteanu (accidentat) și Denis Alibec (accidentat) au fost absenți.

“Un singur atacant la echipa națională, este inadmisibil acest lucru. Un singur atacant, unul! Alte au cinci și nu mă refer la echipele de calibru, noi avem doar unul. Ce să căutăm noi la Campionatul Mondial?