Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield - Antena Sport

Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield

Home | Fotbal | Premier League | Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield
Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield

Alex Masgras Publicat: 27 decembrie 2025, 18:27 / Actualizat: 27 decembrie 2025, 19:29

Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield
Virgil Van Dijk, alături de copiii lui Diogo Jota, înainte de Liverpool - Wolverhampton / Profimedia

Liverpool a întâlnit-o pe Wolverhampton, în etapa cu numărul 18 din Premier League. Diogo Jota, jucătorul care a murit în vară, în urma unui accident de mașină, alături de fratele său, Andre Gomes, a evoluat la ambele echipe. El a ajuns în Anglia la Wolves, după care a urmat transferul pe Anfield.

Cu ocazia acestui duel, oficialii lui Liverpool au invitat familia lui Diogo Costa pe Anfield, iar copiii portughezului au ieșit pe teren alături de jucătorii lui Arne Slot.

Copiii lui Diogo Jota au ieșit alături de Virgil Van Dijk pe teren, înainte de Liverpool – Wolverhampton

Dinis și Duarte, dar și alți copii din familia lui Diogo Jota, l-au însoțit pe căpitanul Virgil Van Dijk pe teren, în momentul în care jucătorii celor două echipe au ieșit de la vestiare. (VEZI MAI MULTE IMAGINI DE PE ANFIELD ÎN GALERIA FOTO)

Nu a fost singurul moment emoționant de pe Anfield. În minutul 20, numărul pe care Diogo Jota l-a purtat, fanii lui Liverpool au început să fredoneze cântecul portughezului, așa cum au făcut-o la fiecare meci de pe teren propriu din acest sezon.

De data aceasta însă, fanii “cormoranilor” au fost acompaniați de fanii lui Wolerhampton, care i-au adus și ei un omagiu fostului jucător care a evoluat pe Molineux.

În minutul 40 al meciului de pe Anfield, Ryan Gravenberch a deschis scorul pentru Liverpool. Fotbalistul olandez nu l-a uitat nici el pe fostul său coechipier și s-a bucurat în același mod în care Diogo Jota se bucura atunci când marca.

În cele din urmă, campioana Angliei s-a impus cu 2-1, în ultimul meci din 2026. Gravenberch și Wirtz au înscris în minutele 41, respectiv 42, în timp ce singurul gol al lui Wolves a fost marcat de Bueno, în minutul 51.

