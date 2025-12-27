Gestul superb făcut de Liverpool pentru copiii lui Diogo Jota, la meciul cu Wolverhampton. Scene emoționante pe Anfield - Antena Sport

Liverpool a întâlnit-o pe Wolverhampton, în etapa cu numărul 18 din Premier League. Diogo Jota, jucătorul care a murit în vară, în urma unui accident de mașină, alături de fratele său, Andre Gomes, a evoluat la ambele echipe. El a ajuns în Anglia la Wolves, după care a urmat transferul pe Anfield.
Cu ocazia acestui duel, oficialii lui Liverpool au invitat familia lui Diogo Costa pe Anfield, iar copiii portughezului au ieșit pe teren alături de jucătorii lui Arne Slot.
Copiii lui Diogo Jota au ieșit alături de Virgil Van Dijk pe teren, înainte de Liverpool – Wolverhampton
Dinis și Duarte, dar și alți copii din familia lui Diogo Jota, l-au însoțit pe căpitanul Virgil Van Dijk pe teren, în momentul în care jucătorii celor două echipe au ieșit de la vestiare. (VEZI MAI MULTE IMAGINI DE PE ANFIELD ÎN GALERIA FOTO)
Diogo Jota’s family members, including two of his children Dinis and Duarte, are mascots for @LFC’s match against @Wolves ❤️ pic.twitter.com/bTkphT934W
— Premier League (@premierleague) December 27, 2025
Nu a fost singurul moment emoționant de pe Anfield. În minutul 20, numărul pe care Diogo Jota l-a purtat, fanii lui Liverpool au început să fredoneze cântecul portughezului, așa cum au făcut-o la fiecare meci de pe teren propriu din acest sezon.
De data aceasta însă, fanii “cormoranilor” au fost acompaniați de fanii lui Wolerhampton, care i-au adus și ei un omagiu fostului jucător care a evoluat pe Molineux.
În minutul 40 al meciului de pe Anfield, Ryan Gravenberch a deschis scorul pentru Liverpool. Fotbalistul olandez nu l-a uitat nici el pe fostul său coechipier și s-a bucurat în același mod în care Diogo Jota se bucura atunci când marca.
Gravenberch anotou o gol do Liverpool e homenageou Diogo Jota na comemoração
📷 Premier League #Gravenberch #DiogoJota #LIVWOL pic.twitter.com/5rSKQO1Cyt
— Mundo Premier League Brasil (@mundopremierbr) December 27, 2025
În cele din urmă, campioana Angliei s-a impus cu 2-1, în ultimul meci din 2026. Gravenberch și Wirtz au înscris în minutele 41, respectiv 42, în timp ce singurul gol al lui Wolves a fost marcat de Bueno, în minutul 51.
