Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova - FCSB: "Am și eu o vârstă, slăbesc puterile" - Antena Sport

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a recunoscut că nu a putut să urmărească finalul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB. Oficialul a plecat de la stadion în minutul 80 și a verificat rezultatul final de pe o aplicație.
Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, oltenii și-au consilidat poziția de lideri, în timp ce roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.
Ce a spus Sorin Cârțu după Universitatea Craiova – FCSB
Legenda din Bănie s-a arătat extrem de mulțumită de rezultat și a vorbit inclusiv despre lupta pentru titlu pe care o vor avea oltenii de dus odată ce începe play-off-ul. În plus, Cârțu a recunoscut că din cauza emoțiilor, nu a putut să privească finalul meciului de pe Ion Oblemenco, gândindu-se probabil la cum ar putea să egaleze FCSB pe final.
“Un moment de fericire, de bucurie. Am obținut o victorie mare și după un joc foarte bun. Victoria e meritată. Gândul nostru a fost numai de a câștiga și de a menține poziția de lider, n-avem nicio treabă că cele trei puncte pe care le voia FCSB nu s-au putut și are probleme cu intrarea în play-off.
Începem să simțim obiectivul ăsta pe care ni l-am propus. Mai sunt 13 meciuri în care trebuie să ne conservăm cât se poate de bine acest avantaj pe care îl avem și la sfârșit să explodăm în reușită… Reușita asta care ne macină de atâția ani.
Mai sunt 13 partide foarte grele, vom fi vânați de adversari, pentru că nu e o distanță foarte mare, deși în toate meciurile pe care le-am avut cu adversarii care au rămas în lupta pentru play-off, au fost meciuri pe care le-am dominat. Și cu Dinamo, și cu Rapid, și cu CFR și cine a mai fost, și FCSB. Arătăm ca o echipă care merită să își pună obiectivul ăsta de câștigare a campionatului
N-am văzut meciul din minutul 80, nu l-am mai văzut. Mi-a fost foarte greu. Am stat aici în mașină, l-am văzut pe Flashscore, dar trebuie să mă înțelegeți că am și eu o vârstă, au început să mai slăbească puterile“, a spus președintele de onoare al oltenilor.
Înainte de a intra în play-off, Universitatea Craiova mai are trei partide de disputat contra celor de la Unirea Slobozia, Metaloglobus și Universitatea Craiova.
