Sorin Cârțu n-a putut urmări finalul de la Universitatea Craiova - FCSB: "Am și eu o vârstă, slăbesc puterile" - Antena Sport

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a recunoscut că nu a putut să urmărească finalul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB. Oficialul a plecat de la stadion în minutul 80 și a verificat rezultatul final de pe o aplicație.

Seria de trei victorii consecutive din campionat a FCSB-ului a fost oprită în Bănie, unde campioana en-titre a pierdut cu Universitatea Craiova grație golului lui Assad Al Hamlawi. În urma duelului, oltenii și-au consilidat poziția de lideri, în timp ce roș-albaștrii au și mai multă presiune pe ei în lupta pentru un loc în Top 6.

Ce a spus Sorin Cârțu după Universitatea Craiova – FCSB

Legenda din Bănie s-a arătat extrem de mulțumită de rezultat și a vorbit inclusiv despre lupta pentru titlu pe care o vor avea oltenii de dus odată ce începe play-off-ul. În plus, Cârțu a recunoscut că din cauza emoțiilor, nu a putut să privească finalul meciului de pe Ion Oblemenco, gândindu-se probabil la cum ar putea să egaleze FCSB pe final.

“Un moment de fericire, de bucurie. Am obținut o victorie mare și după un joc foarte bun. Victoria e meritată. Gândul nostru a fost numai de a câștiga și de a menține poziția de lider, n-avem nicio treabă că cele trei puncte pe care le voia FCSB nu s-au putut și are probleme cu intrarea în play-off.

Începem să simțim obiectivul ăsta pe care ni l-am propus. Mai sunt 13 meciuri în care trebuie să ne conservăm cât se poate de bine acest avantaj pe care îl avem și la sfârșit să explodăm în reușită… Reușita asta care ne macină de atâția ani.