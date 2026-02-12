Demitere după demitere în Premier League! Antrenorul dat afară la o zi după ce Drăgușin și-a pierdut managerul - Antena Sport

Închide meniul
Demitere după demitere în Premier League! Antrenorul dat afară la o zi după ce Drăgușin și-a pierdut managerul

Andrei Nicolae Publicat: 12 februarie 2026, 8:39

Sean Dyche, la finalul unui meci / Profimedia

Nottingham Forest, formație aflată pe locul 17 în Premier League, a anunțat în noaptea de miercuri spre joi că Sean Dyche a fost demis din funcția de antrenor principal al clubului. Decizia luată de club a venit după remiza “pădurarilor” în fața celor de la Wolverhampton, scor 0-0.

Ziua și demiterea în Premier League, acolo unde un nou antrenor a fost dat afară la doar o zi distanță după ce Tottenham a decis să se despartă de Thomas Frank, danezul venit în această vară. Acum, Nottingham Forest a decis pentru a treia oară în decursul acestui sezon să își dea antrenorul afară de la echipă, ultima “victimă” a patronului Evangelos Marinakis fiind Sean Dyche, după ce în trecut le-a arătat ușa lui Nuno Espirito Santo și Ange Postecoglou.

Nottingham Forest, în derviă. Sean Dyche, demis și el

Antrenorul englez a fost adus pe banca lui Forest pe finalul lunii octombrie, după ce conducerea a decis să se despartă de Ange Postecoglou, care a rezistat doar o lună, perioadă în care a avut un bilanț de două remize și șase eșecuri în toate competițiile.

Sean Dyche a fost astfel aproape patru luni tehnicianul lui Forest, iar misiunea sa era una clară în campionat, îndepărtarea de subsolul clasamentului și implicit evitarea retrogradării. În competiția internă, “pădurarii” au avut un bilanț de șase victorii, patru remize și opt înfrângeri alături de al treilea tehnician al lor din acest sezon.

Pe alte planuri, Nottingham Forest a fost eliminată în turul al treilea al Cupei Angliei de Wrexham la loviturile de departajare și s-a calificat de pe locul 13 în barajul pentru optimile Europa League. În acest moment, Evangelos Marinakis va fi nevoit să caute al patrulea manager pentru acest sezon, după ce Sean Dyche a lăsat echipa pe locul 17, la trei puncte distanță de primul loc retrogradabil ocupat de West Ham.

