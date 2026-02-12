Demitere după demitere în Premier League! Antrenorul dat afară la o zi după ce Drăgușin și-a pierdut managerul - Antena Sport

Nottingham Forest, formație aflată pe locul 17 în Premier League, a anunțat în noaptea de miercuri spre joi că Sean Dyche a fost demis din funcția de antrenor principal al clubului. Decizia luată de club a venit după remiza “pădurarilor” în fața celor de la Wolverhampton, scor 0-0.

Ziua și demiterea în Premier League, acolo unde un nou antrenor a fost dat afară la doar o zi distanță după ce Tottenham a decis să se despartă de Thomas Frank, danezul venit în această vară. Acum, Nottingham Forest a decis pentru a treia oară în decursul acestui sezon să își dea antrenorul afară de la echipă, ultima “victimă” a patronului Evangelos Marinakis fiind Sean Dyche, după ce în trecut le-a arătat ușa lui Nuno Espirito Santo și Ange Postecoglou.

Nottingham Forest, în derviă. Sean Dyche, demis și el

Antrenorul englez a fost adus pe banca lui Forest pe finalul lunii octombrie, după ce conducerea a decis să se despartă de Ange Postecoglou, care a rezistat doar o lună, perioadă în care a avut un bilanț de două remize și șase eșecuri în toate competițiile.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.

We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw

— Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

Sean Dyche a fost astfel aproape patru luni tehnicianul lui Forest, iar misiunea sa era una clară în campionat, îndepărtarea de subsolul clasamentului și implicit evitarea retrogradării. În competiția internă, “pădurarii” au avut un bilanț de șase victorii, patru remize și opt înfrângeri alături de al treilea tehnician al lor din acest sezon.