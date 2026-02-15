Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: "Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: "Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță"

Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: "Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță"

Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: “Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță”

Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 23:13

Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță

Adrian Porumboiu a analizat faza în care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova – FCSB 2-2, şi a dat un verdict categoric: golul a fost unul valabil! Analiza lui Porumboiu nu i-a convenit lui Meme Stoica. “Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi”, a fost declaraţia lui Meme care-l viza pe Porumboiu.

Fostul arbitru a avut şi el o reacţie dură la adresa lui Meme Stoica.

“Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați.

Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj”, a declarat Porumboiu.

“De asemenea, simplu fapt că domnul Becali a primit 100 milioane de euro pe filiera ANRP sau că a luat Steaua cum a luat-o nu mă face să fiu invidios pe dânsul. E treaba dânsului, eu am treburile mele. Amândoi suntem la vârsta la care știm că importante în viață sunt familia, copiii, nepoții. Mă așteptam însă ca măcar el să nu-și lase angajații să vorbească de o asemenea manieră despre mine.

Am observat chiar un soi de teamă în societatea asta fotbalistică și numai legată de Mihai Stoica și de Gigi Becali. Multora le este frică spună ceva ca nu cumva să-i supere și să ajungă în gura lor. Că-s răi de gură… Păi, eu am fost arbitru cu A mare și mi-am câștigat dreptul prin onestitatea mea profesională nu doar să comenteze situații de arbitraj, dar să am și curajul firesc de-a vorbi despre orice doresc.

Nu am interese legate de fotbal, nu am nicio relație cu adversarele FCSB. Ce treabă să am eu, de exemplu, cu Mihai Rotaru de la Craiova? Din contră, la un moment dat am avut o dispută juridică, l-am și dat judecată”, a mai declarat Adrian Porumboiu, potrivit cameravar.ro.

Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul