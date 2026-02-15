Adrian Porumboiu îl face praf pe Meme Stoica: "Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță" - Antena Sport

Adrian Porumboiu a analizat faza în care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova – FCSB 2-2, şi a dat un verdict categoric: golul a fost unul valabil! Analiza lui Porumboiu nu i-a convenit lui Meme Stoica. “Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi”, a fost declaraţia lui Meme care-l viza pe Porumboiu.

Fostul arbitru a avut şi el o reacţie dură la adresa lui Meme Stoica.

“Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați.

Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj”, a declarat Porumboiu.