Radu Drăgușin, pe teren în a 11-a înfrângere a lui Tottenham în Premier League. Nota primită de român - Antena Sport

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică în Premier League, după ce a ajuns marți la opt partide consecutive fără victorie. Echipa antrenată de Thomas Frank a pierdut și contra celor de la Newcastle și sunt la doar trei puncte deasupra liniei roșii.

Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de echipa sa, iar englezii au analizat prestația stoperului dorit de mai multe cluburi din Italia în această iarnă.

Radu Drăgușin, „notă de trecere” în Tottenham – Newcastle 1-2

Situație catastrofală pentru Tottenham Hotspur, care a bifat a opta partidă la rând fără succes în campionatul Angliei. Echipa unde evoluează și Radu Drăgușin a pierdut și disputa cu Newcastle, scor 1-2.

Stoperul român a fost pe teren în acest joc și a avut o șansă mare de a restabili egalitatea în minutul 81, dar Nick Pope a intervenit excelent. Englezii au analizat prestația sa și l-au notat cu 5 pentru evoluție.

„Până acum, a fost un al doilea start solid pentru român. A avut un moment de nervozitate la începutul reprizei, când respingerea sa a ajuns stângaci la Vicario, care a trebuit să fie atent.