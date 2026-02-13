Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin - Antena Sport

Tottenham Hotspur l-a demis zilele trecute pe Thomas Frank din funcția de antrenor principal, după ce echipa a ajuns la doar trei puncte peste primul loc direct retrogradabil în Championship.
Conducerea s-a mișcat rapid și a bătut palma deja cu noul tehnician care îl va pregăti de zilele viitoare pe internaționalul român Radu Drăgușin.
Igor Tudor a bătut palma cu Tottenham
Tottenham Hotspur are deja un nou antrenor, la doar câteva zile după ce a oficializat despărțirea de Thomas Frank. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, englezii au bătut deja palma cu Igor Tudor.
Fostul tehnician al celor de la Juventus Torino va semna un contract valabil până la sfârșitul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, în funcție de rezultate.
El va fi al treilea campionat important din carieră, după ce a mai antrenat în Ligue 1 și Serie A. Hajduk Split, PAOK, Galatasaray, Marseille, Lazio și Juventus sunt cele mai importante echipe pregătite de acesta.
🚨⚪️ BREAKING: Igor Tudor becomes new Tottenham interim coach until June 2026, as revealed earlier.
He’s accepted the job and ready to stay until end of the season. #THFC
👀 Main candidates for permanent job in June: Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino. pic.twitter.com/wFrWJR6BmO
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026
- Demitere după demitere în Premier League! Antrenorul dat afară la o zi după ce Drăgușin și-a pierdut managerul
- Fanul lui Manchester United care nu s-a tuns de aproape 500 de zile mai aşteptă! “Diavolii”, remiză pe terenul lui West Ham
- Radu Drăgușin, pe teren în a 11-a înfrângere a lui Tottenham în Premier League. Nota primită de român
- Tottenham – Newcastle 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin este în cădere liberă. Românul a ratat o ocazie uriașă
- Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa