Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin - Antena Sport

Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin

Daniel Işvanca Publicat: 13 februarie 2026, 16:42

Noul antrenor de la Tottenham / Colaj Antena Sport

Tottenham Hotspur l-a demis zilele trecute pe Thomas Frank din funcția de antrenor principal, după ce echipa a ajuns la doar trei puncte peste primul loc direct retrogradabil în Championship.

Conducerea s-a mișcat rapid și a bătut palma deja cu noul tehnician care îl va pregăti de zilele viitoare pe internaționalul român Radu Drăgușin.

Igor Tudor a bătut palma cu Tottenham

Tottenham Hotspur are deja un nou antrenor, la doar câteva zile după ce a oficializat despărțirea de Thomas Frank. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, englezii au bătut deja palma cu Igor Tudor.

Fostul tehnician al celor de la Juventus Torino va semna un contract valabil până la sfârșitul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, în funcție de rezultate.

El va fi al treilea campionat important din carieră, după ce a mai antrenat în Ligue 1 și Serie A. Hajduk Split, PAOK, Galatasaray, Marseille, Lazio și Juventus sunt cele mai importante echipe pregătite de acesta.

