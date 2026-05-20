Pep Guardiola, lecție de fair-play după ce a pierdut titlul contra lui Arsenal. Ce a spus despre viitorul la City

Andrei Nicolae Publicat: 20 mai 2026, 8:16

Pep Guardiola, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Pep Guardiola a avut o reacție demnă de respectul fanilor fotbalului, după ce Manchester City a remizat cu Bournemouth, rezultat ce a făcut-o pe Arsenal noua campioană a Angliei. Antrenorul catalan a ținut să felicite formația lui Mikel Arteta pentru reușita sa, după care a discutat inevitabil și despre posibila sa plecare de pe Etihad.

Arsenal a devenit marți seara campioană în Anglia după o pauză de 22 de ani, după ce Manchester City a obținut doar un punct din confruntarea cu Bournemouth, scor 1-1. “Cetățenii” aveau nevoie să câștige pe Vitality Stadium pentru a duce lupta pentru titlu contra “tunarilor” până în ultima etapă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Guardiola a felicitat-o pe Arsenal pentru primul titlu în Premier League din 2004 încoace

După meciul lui Manchester City, Pep Guardiola a venit la microfon și a discutat despre programul încărcat al echipei sale, care în decurs de șase zile a jucat trei meciuri (Crystal Palace – 13 mai, Chelsea – 16 mai, respectiv Bournemouth – 19 mai). Deși a semnalat această problemă, antrenorul catalan nu a putut să nu îi acorde credit fostului său “discipol”, Mikel Arteta, pentru primul titlu obținut la cârma lui Arsenal.

A fost un meci dificil, știam că va fi așa. Ei au avut 10 zile de pregătire și au multă energie. Am luptat și am găsit un gol pe final, dar a fost prea târziu.

Am fi putut juca mâine sau joi, dar programul este cum este. Am folosit mulți mijlocași pentru a încerca să le controlăm tranzițiile. Jucătorii au dat totul în acest sezon, în condiții dificile.

Am fost aproape. În numele tuturor celor de la Manchester City, îl felicităm pe Mikel Arteta și pe toți cei din staff, jucători și fani pentru câștigarea Premier League. Merită“, a spus antrenorul catalan, potrivit theguardian.com.

Guardiola, răspuns evaziv cu privire la viitorul său

După cum era de așteptat, Guardiola a primit și o întrebare legată de ce va face în continuare, după ce jurnaliștii de la Daily Mail au anunțat luni în exclusivitate că Pep va pleca la finalul acestui sezon. Tehnicianul de pe Etihad a preferat să nu dea un răspuns concret încă și a dezvăluit că va avea de discutat în primul rând cu cei din conducere.

Mai am un an de contract. Voi vorbi cu președintele la finalul sezonului. Nu vă voi spune aic, trebuie să discut cu președintele, cu jucătorii și cu stafful meu“, a conchis Pep.

În cazul în care Guardiola va pleca de la Manchester City la vară, moștenirea sa la club ar arăta în felul următor:

  • 6 x Premier League
  • 3 x FA Cup (Cupa Angliei)
  • 5 x EFL Cup (Cupa Ligii Angliei)
  • 3 x Community Shield (Supercupa Angliei)
  • 1 x UEFA Champions League
  • 1 x UEFA Supercup (Supercupa Europei)
  • 1 x FIFA Club World Cup (Mondialul Cluburilor).
