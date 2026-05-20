Pep Guardiola, lecție de fair-play după ce a pierdut titlul contra lui Arsenal. Ce a spus despre viitorul la City

Pep Guardiola a avut o reacție demnă de respectul fanilor fotbalului, după ce Manchester City a remizat cu Bournemouth, rezultat ce a făcut-o pe Arsenal noua campioană a Angliei. Antrenorul catalan a ținut să felicite formația lui Mikel Arteta pentru reușita sa, după care a discutat inevitabil și despre posibila sa plecare de pe Etihad.

Arsenal a devenit marți seara campioană în Anglia după o pauză de 22 de ani, după ce Manchester City a obținut doar un punct din confruntarea cu Bournemouth, scor 1-1. “Cetățenii” aveau nevoie să câștige pe Vitality Stadium pentru a duce lupta pentru titlu contra “tunarilor” până în ultima etapă, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Guardiola a felicitat-o pe Arsenal pentru primul titlu în Premier League din 2004 încoace

După meciul lui Manchester City, Pep Guardiola a venit la microfon și a discutat despre programul încărcat al echipei sale, care în decurs de șase zile a jucat trei meciuri (Crystal Palace – 13 mai, Chelsea – 16 mai, respectiv Bournemouth – 19 mai). Deși a semnalat această problemă, antrenorul catalan nu a putut să nu îi acorde credit fostului său “discipol”, Mikel Arteta, pentru primul titlu obținut la cârma lui Arsenal.

“A fost un meci dificil, știam că va fi așa. Ei au avut 10 zile de pregătire și au multă energie. Am luptat și am găsit un gol pe final, dar a fost prea târziu.

Am fi putut juca mâine sau joi, dar programul este cum este. Am folosit mulți mijlocași pentru a încerca să le controlăm tranzițiile. Jucătorii au dat totul în acest sezon, în condiții dificile.