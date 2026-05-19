“Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!

Jucătorii lui Arsenal, după un gol din Liga Campionilor / Profimedia Images

Presa engleză a remarcat că “sezonul ar putea fi şi mai bun pentru Arsenal”, după ce “Tunarii” au câştigat, în sfârşit, titlul în Anglia, în urma unei “secete” de 24 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal va juca şi finala Ligii Campionilor, pe 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta, împotriva câştigătoarei en-titre, PSG.

Reacţia presei engleze după ce Arsenal a devenit campioana Angliei

“Sezonul ar putea fi și mai bun pentru Arsenal. Deși mult-așteptata cucerire a titlului de către Arsenal este o realizare uriașă în sine, clubul ar putea câștiga încă un trofeu în acest sezon.

‘Tunarii’ vor înfrunta echipa franceză Paris Saint Germain în finala Ligii Campionilor de la Budapesta, pe 30 mai, sperând să câștige competiția pentru prima dată.

Este doar a doua oară în istoria sa când clubul ajunge în finala celei mai importante competiţii europene, ultima oară petrecându-se acest lucru în 2006.