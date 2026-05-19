Home | Fotbal | Premier League | “Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!

“Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 mai 2026, 23:54

Comentarii
Sezonul poate fi şi mai bun Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!

Jucătorii lui Arsenal, după un gol din Liga Campionilor / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Presa engleză a remarcat că “sezonul ar putea fi şi mai bun pentru Arsenal”, după ce “Tunarii” au câştigat, în sfârşit, titlul în Anglia, în urma unei “secete” de 24 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal va juca şi finala Ligii Campionilor, pe 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta, împotriva câştigătoarei en-titre, PSG.

Reacţia presei engleze după ce Arsenal a devenit campioana Angliei

“Sezonul ar putea fi și mai bun pentru Arsenal. Deși mult-așteptata cucerire a titlului de către Arsenal este o realizare uriașă în sine, clubul ar putea câștiga încă un trofeu în acest sezon.

‘Tunarii’ vor înfrunta echipa franceză Paris Saint Germain în finala Ligii Campionilor de la Budapesta, pe 30 mai, sperând să câștige competiția pentru prima dată.

Este doar a doua oară în istoria sa când clubul ajunge în finala celei mai importante competiţii europene, ultima oară petrecându-se acest lucru în 2006.

Reclamă
Reclamă

Dacă Arsenal ar câștiga, ar deveni doar a șasea echipă engleză din istorie care câștigă titlul de campioană și Liga Campionilor în același sezon”, a reacţionat Sky News după ce “Tunarii” s-au impus în Premier League.

 

EXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarketEXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarket
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
Fanatik.ro
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
23:43

LIVE VIDEOSlovenia – Slovacia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei! Italia – Norvegia 0-4
23:40

Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
23:38

Prima reacţie a lui Arsenal, după ce a devenit campioana Angliei! 150.000 de like-uri în 5 minute
23:24

NEWS ALERTArsenal este noua campioană a Angliei! „Tunarii” au cucerit titlul după o pauză de 22 de ani
22:58

Florin Bratu, în negocieri cu Oţelul Galaţi. “Există interes”
22:28

Şoc în Anglia! “Coşmarul” FCSB-ului va juca finala barajului pentru Premier League, după un scandal incredibil!
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 4 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 5 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 6 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român