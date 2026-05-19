“Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!

Presa engleză a remarcat că “sezonul ar putea fi şi mai bun pentru Arsenal”, după ce “Tunarii” au câştigat, în sfârşit, titlul în Anglia, în urma unei “secete” de 24 de ani.
Arsenal va juca şi finala Ligii Campionilor, pe 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta, împotriva câştigătoarei en-titre, PSG.
Reacţia presei engleze după ce Arsenal a devenit campioana Angliei
“Sezonul ar putea fi și mai bun pentru Arsenal. Deși mult-așteptata cucerire a titlului de către Arsenal este o realizare uriașă în sine, clubul ar putea câștiga încă un trofeu în acest sezon.
‘Tunarii’ vor înfrunta echipa franceză Paris Saint Germain în finala Ligii Campionilor de la Budapesta, pe 30 mai, sperând să câștige competiția pentru prima dată.
Este doar a doua oară în istoria sa când clubul ajunge în finala celei mai importante competiţii europene, ultima oară petrecându-se acest lucru în 2006.
Dacă Arsenal ar câștiga, ar deveni doar a șasea echipă engleză din istorie care câștigă titlul de campioană și Liga Campionilor în același sezon”, a reacţionat Sky News după ce “Tunarii” s-au impus în Premier League.
