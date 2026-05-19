Italia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia

Hocheiul de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă continuă LIVE în AntenaPLAY. Două meciuri sunt transmise marţi. Primul, cel dintre Italia şi Norvegia, începe la ora 17:20.
Tot marţi, dar de la ora 21:20, va avea loc partida dintre Slovenia şi Slovacia. Ambele partide vor fi LIVE în AntenaPLAY.
Italia – Norvegia LIVE VIDEO
Update: A început meciul!
Italia vine după două înfrângeri la acest turneu final din Elveţia. În primul meci a pierdut cu Canada, scor 0-6, după care a fost învinsă şi de Slovacia, scor 1-4. De partea cealaltă, Norvegia a pierdut cu Slovacia, scor 1-2, după care a câştigat cu 4-0 meciul cu Slovenia.
De la ora 21:20 va avea loc meciul dintre Slovenia şi Slovacia. Slovacia a câştigat primele două meciuri cu Norvegia şi Italia, în timp ce Slovenia a câştigat în prelungiri duelul cu Cehia şi a pierdut meciul cu Norvegia.
La ediţia de anul acesta participă 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.
Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.
Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.
- Suedia – Cehia 3-4 și Germania – Elveția 1-6, la Campionatul Mondial de hochei. Spectacol pe gheață
- Covaliu, nemulţumit de Federaţie, după cazul de dopaj al Anei Bărbosu: “Putea face mai mult. Semnal de alarmă”
- Accident teribil pentru Alex Marquez. Două fracturi şi o operaţie după Marele Premiu al Cataloniei
- Danemarca – Suedia 2-6 şi Austria – Ungaria 4-2. Premieră la Campionatul Mondial, din 1947 încoace!
- Simone Tempestini a câștigat dramatic Raliul Argeșului, după un duel spectaculos, decis pe ultima probă specială