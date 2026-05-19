Italia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia

Hocheiul de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă continuă LIVE în AntenaPLAY. Două meciuri sunt transmise marţi. Primul, cel dintre Italia şi Norvegia, începe la ora 17:20.

Tot marţi, dar de la ora 21:20, va avea loc partida dintre Slovenia şi Slovacia. Ambele partide vor fi LIVE în AntenaPLAY.

Update: A început meciul!

Italia vine după două înfrângeri la acest turneu final din Elveţia. În primul meci a pierdut cu Canada, scor 0-6, după care a fost învinsă şi de Slovacia, scor 1-4. De partea cealaltă, Norvegia a pierdut cu Slovacia, scor 1-2, după care a câştigat cu 4-0 meciul cu Slovenia.

De la ora 21:20 va avea loc meciul dintre Slovenia şi Slovacia. Slovacia a câştigat primele două meciuri cu Norvegia şi Italia, în timp ce Slovenia a câştigat în prelungiri duelul cu Cehia şi a pierdut meciul cu Norvegia.