Home | Alte sporturi | Italia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia
LIVE VIDEO

Italia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 17:17

Comentarii
Italia – Norvegia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Hocheiul de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă continuă LIVE în AntenaPLAY. Două meciuri sunt transmise marţi. Primul, cel dintre Italia şi Norvegia, începe la ora 17:20.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot marţi, dar de la ora 21:20, va avea loc partida dintre Slovenia şi Slovacia. Ambele partide vor fi LIVE în AntenaPLAY.

Italia – Norvegia LIVE VIDEO

Update: A început meciul!

Italia vine după două înfrângeri la acest turneu final din Elveţia. În primul meci a pierdut cu Canada, scor 0-6, după care a fost învinsă şi de Slovacia, scor 1-4. De partea cealaltă, Norvegia a pierdut cu Slovacia, scor 1-2, după care a câştigat cu 4-0 meciul cu Slovenia.

De la ora 21:20 va avea loc meciul dintre Slovenia şi Slovacia. Slovacia a câştigat primele două meciuri cu Norvegia şi Italia, în timp ce Slovenia a câştigat în prelungiri duelul cu Cehia şi a pierdut meciul cu Norvegia.

Reclamă
Reclamă

La ediţia de anul acesta participă 16 echipe care vor fi împărţite în două grupe. Marea Britanie şi Italia sunt cele două echipe care au promovat anul trecut, după Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I/A, găzduit în România, la Sf. Gheorghe. Franţa şi Kazahstan sunt cele două echipe care au retrogradat din grupa de elită la ediţia de anul rtecut.

Zurich şi Fribourg sunt cele două oraşe care vor găzdui meciuri la ediţia de anul acesta a Campionatului Mondial. Swiss Life Arena din Zurich are o capacitate de 12.000 de locuri, în timp ce BCF Arena din Fribourg are o capacitate de puţin peste 9000 de locuri.

Din cele două grupe, primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ultimele clasate din fiecare grupă vor retrograda în Divizia I/A.

Maia Sandu, reacţie dură după scandalul de la Eurovision: "Nu trebuie să permitem aşa ceva"Maia Sandu, reacţie dură după scandalul de la Eurovision: "Nu trebuie să permitem aşa ceva"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Observator
Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Fanatik.ro
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
17:12

Ştefan Baiaram poate intra în istoria Universităţii Craiova!
17:01

VideoAntena Sport. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 mai
16:58

Plecare de la U Cluj! Jucătorul cu 71 de meciuri în Serie A nu mai vrea să rămână
16:51

Cea mai spectaculoasă prezentare a unui lot de la Campionatul Mondial: “Nu doar un anunţ. Un adevărat vibe”
16:42

Jucătorul de 2 milioane de euro pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “M-au păcălit”
16:37

Pericol la FC Argeș! Bogdan Andone își poate pierde titularul. A marcat de 12 ori în acest sezon
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 EXCLUSIVPrimul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român