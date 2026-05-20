S-a încheiat o eră la Manchester City! „Moștenirea” colosală lăsată de Pep Guardiola după 10 ani pe Etihad

Manchester City va încheia un nou sezon fără titlu în Premier League, dar, totodată, la gruparea de pe Etihad Stadium se va încheia și o eră, după ce Pep Guardiola și-a anunțat plecarea de la echipă.

Instalat acum zece ani pe banca formației din campionatul Angliei, tehnicianul spaniol s-a aflat la originea celei mai de succes perioade din istoria clubului.

Pep Guardiola – 20 de trofee în 10 ani cu Manchester City

După ce le-a pregătit pe Barcelona și Bayern Munchen, Pep Guardiola a acceptat în vara anului 2016 oferta celor de pe Etihad Stadium. Cu un buget astronomic an de an pentru transferuri, tehnicianul spaniol a transformat gruparea din Premier League într-un adevărat colos la nivel internațional.

În cei zece ani petrecuți pe banca celor de la Manchester City, Pep și-a trecut în palmares nu mai puțin de 20 de trofee, o medie de două trofee pe sezon, respectată chiar și în această stagiune, când a cucerit Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Mai mult decât atât, experimentatul antrenor a răsplătit cu vârf și îndesat banii investiți de șeicii din Qatar, reușind să aducă și cel mai important trofeu la nivel de club: UEFA Champions League.