S-a încheiat o eră la Manchester City! „Moștenirea” colosală lăsată de Pep Guardiola după 10 ani pe Etihad

Manchester City va încheia un nou sezon fără titlu în Premier League, dar, totodată, la gruparea de pe Etihad Stadium se va încheia și o eră, după ce Pep Guardiola și-a anunțat plecarea de la echipă.
Instalat acum zece ani pe banca formației din campionatul Angliei, tehnicianul spaniol s-a aflat la originea celei mai de succes perioade din istoria clubului.
Pep Guardiola – 20 de trofee în 10 ani cu Manchester City
După ce le-a pregătit pe Barcelona și Bayern Munchen, Pep Guardiola a acceptat în vara anului 2016 oferta celor de pe Etihad Stadium. Cu un buget astronomic an de an pentru transferuri, tehnicianul spaniol a transformat gruparea din Premier League într-un adevărat colos la nivel internațional.
În cei zece ani petrecuți pe banca celor de la Manchester City, Pep și-a trecut în palmares nu mai puțin de 20 de trofee, o medie de două trofee pe sezon, respectată chiar și în această stagiune, când a cucerit Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.
Mai mult decât atât, experimentatul antrenor a răsplătit cu vârf și îndesat banii investiți de șeicii din Qatar, reușind să aducă și cel mai important trofeu la nivel de club: UEFA Champions League.
Cum orice poveste frumoasă are și un sfârșit, este deja bine cunoscut faptul că Guardiola va pleca de pe Etihad la finalul acestui sezon, după zece ani plini de momente fantastice.
Palmaresul lui Pep Guardiola alături de Manchester City
- 6 x Premier League
- 3 x FA Cup (Cupa Angliei)
- 5 x EFL Cup (Cupa Ligii Angliei)
- 3 x Community Shield (Supercupa Angliei)
- 1 x UEFA Champions League
- 1 x UEFA Supercup (Supercupa Europei)
- 1 x FIFA Club World Cup (Mondialul Cluburilor).
- “Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!
- Prima reacţie a lui Arsenal, după ce a devenit campioana Angliei! 150.000 de like-uri în 5 minute
- Arsenal este noua campioană a Angliei! „Tunarii” au cucerit titlul după o pauză de 22 de ani
- Modul în care îl onorează Manchester City pe Pep Guardiola, cel mai bun antrenor din istoria clubului
- “Here we go!”. Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola