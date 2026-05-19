Modul în care îl onorează Manchester City pe Pep Guardiola, cel mai bun antrenor din istoria clubului

Pep Guardiola, la finalul unui meci al lui Manchester City

Pep Guardiola (55 de ani) se pregăteşte să plece de la Manchester City. Clubul din Manchester îl va onora într-un mod special pe Pep Guardiola, cel mai bun antrenor din istoria “cetăţenilor”.

Tribuna de nord de pe stadionul Ettihad, recent extinsă, va purta numele lui Pep Guardiola, care a cucerit 17 trofee cu Manchester City.

Acesta este doar unul dintre planurile pe care City le are pentru a-l onora pe Guardiola, care părăseşte clubul după 10 ani, informează ESPN, citată de Fabrizio Romano.

Pep Guardiola şi-a anunţat plecarea de la City înaintea meciului din deplasare cu Bournemouth, care se dispută marţi, de la ora 21:30. “Cetăţenii” sunt obligaţi să câştige dacă vor să mai spere la titlu în acest sezon. În caz contrar Arsenal se va încununa campioană a Angliei, pentru prima oară după 22 de ani.

După victoria la limită cu Burnley, cu 1-0, printr-un gol marcat de Kai Havertz (min. 36), Arsenal a dus avansul faţă de City la 5 puncte.