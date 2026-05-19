Prima reacţie a lui Arsenal, după ce a devenit campioana Angliei! 150.000 de like-uri în 5 minute

Bogdan Stănescu Publicat: 19 mai 2026, 23:38

Arsenal sărbătoreşte, după un meci / Profimedia Images

Arsenal a publicat un prim mesaj pe reţelele sociale, după ce “Tunarii” au devenit campionii Angliei. “Arsenal. Campionii din Premier League”, a fost textul mesajului, care a adunat rapid 150.000 de like-uri în 5 minute.

Zeci de mii de comentarii şi de distribuiri au urmat în cele câteva minute de la postarea mesajului.

“Explozie” de like-uri după primul mesaj postat de Arsenal pe reţelele sociale, în urma cuceririi titlului de către “Tunari”!


Arsenal a pus capăt unei “secete” de 24 de ani. În 2004 fusese ultimul titlu pentru “Tunari”.

Manchester City a făcut doar 1-1 cu Bournemouth, în deplasare. “Cetăţenii” aveau nevoie de victorie pentru a menţine vii speranţele în ultima etapă.

Pep Guardiola se desparte de City fără un nou titlu cu “Cetăţenii”. Antrenorul catalan a cucerit 17 trofee cu City în cei 10 ani petrecuţi pe banca “cetăţenilor”.

Pentru Mikel Arteta a venit titlul mult-aşteptat pe banca lui Arsenal. Ar putea încheia un sezon de vis şi cu un trofeu al Ligii Campionilor, având în vedere că Arsenal va disputa finala, contra lui PSG.

