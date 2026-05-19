Prima reacţie a lui Arsenal, după ce a devenit campioana Angliei! 150.000 de like-uri în 5 minute

Arsenal a publicat un prim mesaj pe reţelele sociale, după ce “Tunarii” au devenit campionii Angliei. “Arsenal. Campionii din Premier League”, a fost textul mesajului, care a adunat rapid 150.000 de like-uri în 5 minute.
Zeci de mii de comentarii şi de distribuiri au urmat în cele câteva minute de la postarea mesajului.
“Explozie” de like-uri după primul mesaj postat de Arsenal pe reţelele sociale, în urma cuceririi titlului de către “Tunari”!
Arsenal a pus capăt unei “secete” de 24 de ani. În 2004 fusese ultimul titlu pentru “Tunari”.
Manchester City a făcut doar 1-1 cu Bournemouth, în deplasare. “Cetăţenii” aveau nevoie de victorie pentru a menţine vii speranţele în ultima etapă.
Pep Guardiola se desparte de City fără un nou titlu cu “Cetăţenii”. Antrenorul catalan a cucerit 17 trofee cu City în cei 10 ani petrecuţi pe banca “cetăţenilor”.
Pentru Mikel Arteta a venit titlul mult-aşteptat pe banca lui Arsenal. Ar putea încheia un sezon de vis şi cu un trofeu al Ligii Campionilor, având în vedere că Arsenal va disputa finala, contra lui PSG.
- S-a încheiat o eră la Manchester City! „Moștenirea” colosală lăsată de Pep Guardiola după 10 ani pe Etihad
- “Sezonul poate fi şi mai bun” Reacţia presei engleze după ce Arsenal a luat, în sfârşit, titlul!
- Arsenal este noua campioană a Angliei! „Tunarii” au cucerit titlul după o pauză de 22 de ani
- Modul în care îl onorează Manchester City pe Pep Guardiola, cel mai bun antrenor din istoria clubului
- “Here we go!”. Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola