Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

“Experienţa mea limitată în Premier League îmi spune că treisprezece meciuri reprezintă o perioadă lungă”, a reacţionat Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, când a fost întrebat despre şansele ”cetăţenilor” la titlu după victoria de duminică în faţa lui Liverpool (2-1).

Manchester City au învins campioana en titre a Angliei, marcând două goluri în ultimele minute pe Anfield, menţinând astfel legătura cu liderul Arsenal, care are şase puncte avans cu treisprezece etape înainte de final.

Reacția lui Pep Guardiola, după Liverpool – Manchester City 1-2

“Pe de o parte, şase puncte sunt întotdeauna mai bune decât nouă, dar este totuşi mult având în vedere cât de puternică este Arsenal”, a spus Guardiola în conferinţa de presă de după meci. ”Pe de altă parte, treisprezece meciuri sunt multe în Premier League”, a adăugat el.

Pe lângă campionat, “mai sunt Cupa Angliei, finala Cupei Ligii, Liga Campionilor este acolo, sunt atât de multe meciuri, accidentări şi lucruri de gestionat”, a enumerat el.

În ultima parte a sezonului din Premier League, “fiecare echipă joacă pentru ceva: să se califice în Liga Campionilor, în Europa League, să evite retrogradarea. Din experienţa mea, ultimele zece meciuri sunt foarte dificile”, a insistat el.