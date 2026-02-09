Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

Închide meniul
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 10:55

Pep Guardiola, la Manchester City/ Profimedia

Experienţa mea limitată în Premier League îmi spune că treisprezece meciuri reprezintă o perioadă lungă”, a reacţionat Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, când a fost întrebat despre şansele ”cetăţenilor” la titlu după victoria de duminică în faţa lui Liverpool (2-1). 

Manchester City au învins campioana en titre a Angliei, marcând două goluri în ultimele minute pe Anfield, menţinând astfel legătura cu liderul Arsenal, care are şase puncte avans cu treisprezece etape înainte de final. 

Pe de o parte, şase puncte sunt întotdeauna mai bune decât nouă, dar este totuşi mult având în vedere cât de puternică este Arsenal”, a spus Guardiola în conferinţa de presă de după meci. ”Pe de altă parte, treisprezece meciuri sunt multe în Premier League”, a adăugat el. 

Pe lângă campionat, “mai sunt Cupa Angliei, finala Cupei Ligii, Liga Campionilor este acolo, sunt atât de multe meciuri, accidentări şi lucruri de gestionat”, a enumerat el. 

În ultima parte a sezonului din Premier League, “fiecare echipă joacă pentru ceva: să se califice în Liga Campionilor, în Europa League, să evite retrogradarea. Din experienţa mea, ultimele zece meciuri sunt foarte dificile”, a insistat el. 

Manchester City a obţinut o victorie rară pe stadionul Anfield, impunându-se cu scorul de 2-1 în faţa formaţiei FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, duminică, în etapa a 25-a din Premier League. 

Gazdele au deschis scorul în repriza secundă, prin Dominik Szoboszlai, care a executat perfect o lovitură liberă (74), însă “cetăţenii” au restabilit egalitatea prin Bernardo Silva (84), înainte ca Erling Haaland să aducă victoria în timpul adiţional, dintr-un penalty (90+3). 

Echipa antrenată de Pep Guardiola, aflată pe locul secund în clasament, a acumulat 50 de puncte în urma acestei victorii şi rămâne în contact cu liderul Arsenal (56 puncte), sperând să-şi recupereze tronul pe care l-a cedat doar de două ori în ultimii opt ani, în 2020 şi 2025, de fiecare dată în faţa celor de la Liverpool. 

