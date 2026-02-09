Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

“Experienţa mea limitată în Premier League îmi spune că treisprezece meciuri reprezintă o perioadă lungă”, a reacţionat Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, când a fost întrebat despre şansele ”cetăţenilor” la titlu după victoria de duminică în faţa lui Liverpool (2-1).
Manchester City au învins campioana en titre a Angliei, marcând două goluri în ultimele minute pe Anfield, menţinând astfel legătura cu liderul Arsenal, care are şase puncte avans cu treisprezece etape înainte de final.
Reacția lui Pep Guardiola, după Liverpool – Manchester City 1-2
“Pe de o parte, şase puncte sunt întotdeauna mai bune decât nouă, dar este totuşi mult având în vedere cât de puternică este Arsenal”, a spus Guardiola în conferinţa de presă de după meci. ”Pe de altă parte, treisprezece meciuri sunt multe în Premier League”, a adăugat el.
Pe lângă campionat, “mai sunt Cupa Angliei, finala Cupei Ligii, Liga Campionilor este acolo, sunt atât de multe meciuri, accidentări şi lucruri de gestionat”, a enumerat el.
În ultima parte a sezonului din Premier League, “fiecare echipă joacă pentru ceva: să se califice în Liga Campionilor, în Europa League, să evite retrogradarea. Din experienţa mea, ultimele zece meciuri sunt foarte dificile”, a insistat el.
Manchester City a obţinut o victorie rară pe stadionul Anfield, impunându-se cu scorul de 2-1 în faţa formaţiei FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, duminică, în etapa a 25-a din Premier League.
Gazdele au deschis scorul în repriza secundă, prin Dominik Szoboszlai, care a executat perfect o lovitură liberă (74), însă “cetăţenii” au restabilit egalitatea prin Bernardo Silva (84), înainte ca Erling Haaland să aducă victoria în timpul adiţional, dintr-un penalty (90+3).
Echipa antrenată de Pep Guardiola, aflată pe locul secund în clasament, a acumulat 50 de puncte în urma acestei victorii şi rămâne în contact cu liderul Arsenal (56 puncte), sperând să-şi recupereze tronul pe care l-a cedat doar de două ori în ultimii opt ani, în 2020 şi 2025, de fiecare dată în faţa celor de la Liverpool.
