Michael Carrick, la un pas să devină managerul permanent al lui Manchester United! De ce depinde totul

Michael Carrick și-a convins șefii! Adus să salveze echipa după un start de sezon dezastruos sub comanda lui Ruben Amorim, Carrick a reușit să ducă echipa pe locul 3 și să asigur calificarea în viitorul sezon de UEFA Champions League.
Astfel, cei de la Athletic scriu că Michael Carrick va fi recomandarea de antrenor pentru viitorul sezon înaintată de cei din conducerea clubului către șeful cel mare, Sir Jim Ratcliffe.
Carrick, drumul de la manager interimar la permanent
Michael Carrick este momentan concentrat pe pregătirea ultimelor două meciuri ale sezonului, însă tot mai mulți din cadrul clubului se așteaptă ca fostul mijlocaș să primească job-ul full. Cei de la United analizează mai multe opțiuni, printre numele menționate sunt Andoni Iraola și Unai Emery. Însă pare că recomandarea finală va fi Michael Carrick.
Sir Jim Ratcliffe deține alături de familia Glazer clubul, însă ultimul cuvânt în ceea ce privește antrenorul este al miliardarului. Inițial, planul era să se încheie sezonul înainte să aibă loc aceste discuții, însă asigurarea locului de UEFA Champions League a făcut ca aceea să fie devansate.
Odată ce va veni „ok-ul” de la Sir Jim Ratcliffe, vor fi demarate discuțiile cu Carrick, considerate o formalitate. Apoi, acesta va face împreună cu conducerea clubului strategia pentru perioada de transferuri.
