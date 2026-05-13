S-a stabilit “cel mai scump meci din lume”! Cine va juca pe Wembley cu promovarea în Premier League pe masă

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 8:52

S-a stabilit play-off-ul pentru promovarea în Premier League! Hull City şi Southampton vor lupta pentru ultima poziţie care duce în cel mai tare campionat al lumii, iar miza financiară este una uriaşă.

Barajul de promovare în Premier League este considerat cel mai scump meci din lume, dacă ţinem cont că echipa care se impune va pune mâna pe 200 de milioane de lire sterline, sumă care va fi încasată eşalonat.

Hull City – Southampton e finala play-off-ului de promovare în Premier League

De cealaltă parte, echipa care pierde play-off-ul se mulţumeşte în general cu suma câştigată din biletele vândute de ambele cluburi pentru marea încleştare de pe un Wembley care va fi arhiplin, pe 23 mai.

După ce Coventry şi Ipswich Town au promovat direct, Millwall, Southampton, Middlesbrough şi Hull City au fost echipele care au disputat semifinalele play-off-ului.

După ce Hull a trecut în deplasare de Millwall, cu 2-0, marţi seară a avut loc partida dintre Southampton şi Middlesbrough, care a fost decisă după prelungiri, în urma unui gol marcat de Charles, în minutul 116.

Meciul a fost unul tensionat, gazdele cerând penalty în două rânduri. Mai mult, cei doi manageri, Tonda Eckert şi Kim Hellberg, au avut parte de schimburi de replici tari, fiind nevoie de intervenţia celor două staffuri pentru a se linişti situaţia.

De asemenea, lupta pentru evitarea retrogradării din Premier League este una dură. După ce Wolves şi Burnley au picat matematic, West Ham şi Tottenham sunt despărţite de două puncte. Spurs are avantajul cu două etape rămase de disputat.

