Cine va fi antrenorul lui Liverpool în sezonul viitor? A venit anunțul: „Am toate motivele să cred!”

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 12:37

Liverpool va încheia sezonul fără trofeu / Getty Images

Managerul lui Liverpool, Arne Slot, este sub o presiune din ce în ce mai mare. Finalul meciului de etapa trecută cu Chelsea de pe Anfield a fost însoțit de un cor de fluierături, iar cu două etape înainte de finalul sezonului, locul în viitorul sezon de UEFA Champions League încă nu este asigurat.

Cu toate astea, Arne Slot e convins că va continua pe banca echipei cu care câștiga titlul în urmă cu un an.

Anunțul făcut de Arne Slot

Liverpool merge vineri la Birmingham, pe terenul lui Aston Villa, echipă cu care se află la egalitate de puncte în clasament. O victorie ar asigura în proporție de 99% locul 4 în clasament. Întrebat despre viitorul său la club, Slot a fost tranșant.

„Nu cred că decizia depinde doar de mine, dar am toate motivele să cred că voi fi antrenorul lui Liverpool FC și în sezonul viitor. În primul rând, am contract cu acest club, iar în al doilea rând, asta reiese din toate discuțiile pe care le avem. Așa văd eu situația. Dar când nu ai cel mai bun sezon, mai ales dacă îl compari cu sezonul trecut, pentru că, dacă îl compari cu alte sezoane, poate discuția ar fi diferită, atunci e clar că acesta nu a fost un an grozav.

Iar într-o astfel de situație este normal să apară criticile. Toți am avut parte de ele. Și când spun <<toți>>, mă refer la jucători, la antrenor și la alți oameni din club. Așa funcționează lucrurile în zilele noastre când nu câștigi campionatul” a spus Arne Slot în conferința de presă.

Slot a mai anunțat că Mohamed Salah a revenit la antrenamente și se va afla în lot pentru partida cu Villa. În schimb, Alisson Becker este în continuare incert, la fel și Florin Wirtz care a fost afectat de un virus stomacal săptămâna aceasta și face tratament cu antibiotice.

