"S-a minunat şi el când a aflat". Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham - Antena Sport

Florin Manea a oferit declaraţii despre situaţia lui Radu Drăguşin, după ce s-a zvonit că românul ar fi dorit de AS Roma, AC Milan sau Leipzig. Impresarul fundaşului lui Tottenham a transmis că pentru moment, nu discută cu nicio echipă din Serie A.
Florin Manea a transmis că au existat multe speculaţii privind viitorul lui Radu Drăguşin, mărturisind chiar şi faptul că fundaşul a fost surprins să afle ce informaţii apar despre viitorul lui.
Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham
Florin Manea a declarat, totodată, că în următoarea perioadă se va afla în Italia, însă nu pentru a discuta un eventual transfer al lui Radu Drăguşin. El a dat de înţeles însă că fundaşul e deschis în continuare să îşi negocieze plecarea de la Tottenham.
“Nu a vorbit nimeni cu mine. Mă cunosc de multă vreme cu Igli Tare, dar nu am vorbit cu el. Eu o să plec în Italia, am niște treabă pe acolo. Dacă există interes pentru Radu și vrea cineva să mă contacteze, știe unde să mă găsească. Mâine și poimâine voi fi în Italia, dar nu pentru Radu.
Și eu am urmărit cu sufletul la gură ceea ce se întâmplă cu transferul, știau mai bine decât mine toți. Văzusem ceva că Tottenham a scăzut prețul, dar eu nu știam nimic. Tot ceea ce a apărut au fost speculații.
Normal că Radu află și el despre aceste informații, dar eu i-am zis că îl anunț eu dacă apare ceva. E minunat și el de cât de mult se speculează. Nu are ce să-l destabilizeze pe el”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.
