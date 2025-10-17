Preşedintele fostei echipe a lui Florin Bratu a fost împuşcat mortal în faţa casei - Antena Sport

Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters.

Victima, identificată de poliţie ca fiind Stavros Demosthenous, în vârstă de 49 de ani, era preşedintele clubului de fotbal Karmiotissa. Nişte agresori necunoscuţi au deschis focul asupra lui în faţa casei sale, iar el a murit în timp ce fiul său îl ducea la spital.

Preşedintele clubului Karmotissa a fost împuşcat mortal

Karmiotissa a jucat în prima divizie în sezonul trecut şi a retrogradat în divizia a doua. De la înfiinţarea sa în 1979, clubul a jucat în mare parte în diviziile inferioare.

La Karmiotissa a jucat în ultimii ani Răzvan Grădinaru. De asemenea, Florin Bratu a antrenat echipa în 2023.