Cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul de acţiuni de la Gică Hagi: “Treaba e serioasă”

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 13:13

Gică Popescu şi Gică Hagi, în timpul unui eveniment/ Sport Pictures

S-a aflat cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. Ciprian Marica a oferit ultimele detalii despre tranzacţia de la Farul.

Gică Hagi a rămas doar cu 10% din acţiunile de la Farul, la fel cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu deţine acum 70% din acţiunile clubului din Constanţa.

Gică Popescu a plătit o sumă importantă de bani pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. Concret, conform fanatik.ro, “Baciul” a achitat suma de 3,5 milioane de euro pentru a deveni acţionar majoritar la Farul.

Ciprian Marica, şi el acţionar la Farul, a oferit ultimele detalii despre marea schimbarea de la echipă. Fostul atacant a recunoscut şi el că Gică Popescu nu a preluat gratis acţiunile de la echipa din Constanţa.

“(n.r. – S-a plătit vreo sumă de bani pentru acțiuni sau le-a cedat Hagi?) Nu, nu. S-a plătit. Gică le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. (n.r. – Gică Popescu a plătit milioane de euro?) Valorea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel.

Pot să vă spun doar că treaba e serioasă, că Gică Hagi a dorit să iasă din acționariat în cel mai corect mod și real. Și Gică Popescu a plătit bani să ia pachetul majoritar de acțiuni. A plătit valoarea lor reală”, a spus Ciprian Marica, conform sursei citate anterior.

De asemenea, Ciprian Marica a mai subliniat că Gică Popescu va avea “mână liberă” la Farul, pentru a lua cele mai bune decizii în privinţa viitorului clubului. Acesta a subliniat că Gică Hagi vrea să revină în antrenorat, el având drum liber către naţională.

“Gică vrea să se concentreze mai mult pe antrenorat, așa cum a și declarat, și povara acționariatului îl apăsa cumva. Avea nevoie să se detașeze. După ce a luat o pauză din antrenorat, a continuat în cadrul clubului să activeze și să se implice. Acum simte nevoie să se concentreze pe antrenorat.

Gică Popescu va avea mână liberă să ia cele mai bune decizii și să fie și mai dur. (n.r. – Hagi era mai sentimental?) Probabil că da. Și poate și din acest punct de vedere, Gică Popescu, la cum îl cunosc, va trebui să ia niște decizii dure. Mai ales că suntem al doilea an în play-out. Nu e ce ne doream și din punct de vedere financiar trebuie să luăm aceste decizii”, a mai spus Ciprian Marica.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Cum au ajuns să fie cumnați Gică Hagi și Gică Popescu. Puțini români care-i apreciază știu: „O familie exemplară!”
Turcia, adversara României la baraj, a fost doar de două ori la Cupa Mondială: o semifinală și o calificare din „pălărie”
U Cluj – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” în Ardeal. Bergodi revine pe bancă. Echipele probabile
Toto Wolff nu crede ca vor fi probleme cu George Russell şi Kimi Antonelli la Mercedes
“Caritate şi cumetrie”. Adrian Mutu, reacţie dură după debutul lui Mirel Rădoi la FCSB
“Nu există niciun risc să fie înlocuit”. Răzvan Burleanu, verdict despre Kyros Vassaras după ultimul scandal din Liga 1
Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi
1 Ce variante are conducerea Oțelului pentru înlocuirea lui Laszlo Balint. Doi antrenori pe lista gălățenilor 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Suspendare uriașă pentru Istvan Kovacs. Ce i se pregătește arbitrului, după gafa din Rapid – Dinamo 4 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 5 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11! 6 VideoAtacantul pe care Craiova i l-a “suflat” lui Gigi Becali a deschis scorul în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”