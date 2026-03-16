Cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul de acţiuni de la Gică Hagi: “Treaba e serioasă”

S-a aflat cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. Ciprian Marica a oferit ultimele detalii despre tranzacţia de la Farul.

Gică Hagi a rămas doar cu 10% din acţiunile de la Farul, la fel cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu deţine acum 70% din acţiunile clubului din Constanţa.

Gică Popescu a plătit o sumă importantă de bani pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. Concret, conform fanatik.ro, “Baciul” a achitat suma de 3,5 milioane de euro pentru a deveni acţionar majoritar la Farul.

Ciprian Marica, şi el acţionar la Farul, a oferit ultimele detalii despre marea schimbarea de la echipă. Fostul atacant a recunoscut şi el că Gică Popescu nu a preluat gratis acţiunile de la echipa din Constanţa.

“(n.r. – S-a plătit vreo sumă de bani pentru acțiuni sau le-a cedat Hagi?) Nu, nu. S-a plătit. Gică le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. (n.r. – Gică Popescu a plătit milioane de euro?) Valorea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel.