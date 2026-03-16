Cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul de acţiuni de la Gică Hagi: “Treaba e serioasă”

S-a aflat cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. Ciprian Marica a oferit ultimele detalii despre tranzacţia de la Farul.
Gică Hagi a rămas doar cu 10% din acţiunile de la Farul, la fel cât deţin şi Ciprian Marica şi Rivaldo. Gică Popescu deţine acum 70% din acţiunile clubului din Constanţa.
Cât a plătit Gică Popescu pentru a cumpăra pachetul de acţiuni de la Gică Hagi
Gică Popescu a plătit o sumă importantă de bani pentru a cumpăra pachetul majoritar de acţiuni de la Gică Hagi. Concret, conform fanatik.ro, “Baciul” a achitat suma de 3,5 milioane de euro pentru a deveni acţionar majoritar la Farul.
Ciprian Marica, şi el acţionar la Farul, a oferit ultimele detalii despre marea schimbarea de la echipă. Fostul atacant a recunoscut şi el că Gică Popescu nu a preluat gratis acţiunile de la echipa din Constanţa.
“(n.r. – S-a plătit vreo sumă de bani pentru acțiuni sau le-a cedat Hagi?) Nu, nu. S-a plătit. Gică le-a cumpărat. Vorbim de valoarea reală a acțiunilor, de ordinul milioanelor, ca să fie mai simplu. Milioanelor de euro. (n.r. – Gică Popescu a plătit milioane de euro?) Valorea acțiunilor de la Farul nu e joacă și nu se putea întâmpla altfel.
Pot să vă spun doar că treaba e serioasă, că Gică Hagi a dorit să iasă din acționariat în cel mai corect mod și real. Și Gică Popescu a plătit bani să ia pachetul majoritar de acțiuni. A plătit valoarea lor reală”, a spus Ciprian Marica, conform sursei citate anterior.
Ciprian Marica, detalii despre schimbarea de la Farul
De asemenea, Ciprian Marica a mai subliniat că Gică Popescu va avea “mână liberă” la Farul, pentru a lua cele mai bune decizii în privinţa viitorului clubului. Acesta a subliniat că Gică Hagi vrea să revină în antrenorat, el având drum liber către naţională.
“Gică vrea să se concentreze mai mult pe antrenorat, așa cum a și declarat, și povara acționariatului îl apăsa cumva. Avea nevoie să se detașeze. După ce a luat o pauză din antrenorat, a continuat în cadrul clubului să activeze și să se implice. Acum simte nevoie să se concentreze pe antrenorat.
Gică Popescu va avea mână liberă să ia cele mai bune decizii și să fie și mai dur. (n.r. – Hagi era mai sentimental?) Probabil că da. Și poate și din acest punct de vedere, Gică Popescu, la cum îl cunosc, va trebui să ia niște decizii dure. Mai ales că suntem al doilea an în play-out. Nu e ce ne doream și din punct de vedere financiar trebuie să luăm aceste decizii”, a mai spus Ciprian Marica.
