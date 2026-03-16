Este prea mult ”E” în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Chinei

Mercedes a avut o start foarte bun în sezonul 2026, cu două ”duble” din două curse și cu o victorie în cursa de sprint. Este meritul lor incontestabil pentru în felul în care s-au adaptat la noile regulamente și în care și-au folosit atuurile tradiționale pentru a domina. Nu e primul sezon din F1 în care o echipă domină competiția într-un mod autoritar.
Problema, din punctul de vedere al unui iubitor de Formula 1 care își dorește o competiție echilibrată la vârf, este valul de abandonuri cauzate de probleme tehnice. De pildă, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată în istoria competiției ca monoposturile campioanei en-titre să nu poată lua startul într-o cursă, din cauze tehnice. Mai mult, din motive diferite între ele.
Ce folosește McLaren de la Mercedes
Dacă tot am ajuns la McLaren, fac o paranteză necesară. Monoposturile MCL40 folosesc toată unitatea de putere de la Mercedes, adică motorul V6 turbo, MGU-K (sistemul electric), bateria (Energy Store), controlul electronicii, compresorul turbo și sistemul de combustie.
McLaren produce propria cutie de viteze, nu o folosește pe cea fabricată de Mercedes. Calculatorul central al monopostului (ECU), care controlează motorul, sistemul hibrid și o mare parte din electronica mașinii, este comun tuturor mașinilor de pe grilă și e realizat de compania Motion Applied, fosta McLaren Applied. În ciuda numelui, această companie nu mai ține de grupul McLaren. Compania a fost creată în 1991 (inițial sub alte nume, precum McLaren Composites / McLaren Electronic Systems) pentru a valorifica tehnologia dezvoltată în Formula 1 în alte domenii. În 2020-2021, McLaren Group a avut probleme financiare și a început să vândă active. În 2021, divizia Applied a fost vândută către firma de investiții Greybull Capital.
Trecem acum la ERS (Energy Recovery System). Este sistemul hibrid care recuperează energie și o folosește pentru a produce putere electrică suplimentară. ERS recuperează energie din frânare și o transformă în electricitate, care se stochează în baterie e trimisă la roți pentru putere suplimentară. Evident, McLaren folosește ERS produs de Mercedes.
Cum de s-au defectat ambele monoposturi McLaren în parc închis?
După cum scriam, unul dintre pericolele competiției este să devină prea dependentă de tehnologie. Norris și Piastri nu au luat startul în China deoarece ambele monoposturi McLaren au avut probleme tehnice separate la unitatea de putere, în special pe partea electrică. Problema lui Norris a fost de natură electrică și a fost descoperită înainte de start. L-a împiedicat pe englez să ajungă pe grilă și a cauzat ulterior retragerea. În cazul lui Piastri, mașina a ajuns pe grilă, dar a fost retrasă chiar înainte de start. Tot o defecțiune la sistemul electric al unității de putere, dar una diferită de cea întâmpinată de Lando. Atât Lando Norris, cât și Oscar Piastri își aduseseră monoposturile în parcul închis după ce calificările se încheiaseră. Mașinile erau sub supravegherea FIA și nu puteau fi modificate liber.
Și Red Bull are probleme tehnice
McLaren nu e singura echipă care a avut mari probleme tehnice. Însuși liderul clasamentului general, George Russell, a avut o sincopă, tot de natură electrică, la începerea Q3 în China.
Potrivit declarațiilor sale, a restartat sistemul de trei ori, ca pe un telefon mobil, până când acesta a repornit și a putut face un tur rapid.
Despre Aston Martin știe toată lumea că este într-o situație critică.
Red Bull Racing este în prezent pe locul al cincilea, după Haas, la egalitate de puncte cu echipa ”secundă”, Racing Bulls. În Australia, Hadjar a abandonat în urma unei probleme la motor. În China, a venit rândul lui Verstappen să sufere un abandon tehnic.
După o problemă cu sistemul de acționare al aripii spate, cursa lui Max s-a încheiat brusc, în turul 45, din cauza unei defecțiuni la lichidul de răcire al sistemului de recuperare a energiei (ERS). Red Bull a decis să retragă mașina pentru a preveni deteriorarea suplimentară a componentelor. Decizia echipei de a retrage mașina a fost o măsură de precauție menită să protejeze sistemul ERS pentru a preveni repetarea acesteia în viitor.
Multe echipe au probleme
Mai mulți producători de motoare ar suferi din cauza problemei care a afectat Honda și Aston Martin, anume vibrații transmise de unitatea de putere. Red Bull ar fi printre aceștia și nici cei de la Mercedes nu ar fi ocoliți. Din acest motiv, Red Bull a trebuit să reducă puterea motorului în timpul celei de-a doua sesiuni de teste din Bahrain.
Să mai spunem că Isack Hadjar deja a folosit un nou motor în China. În 2026 sunt permise patru motoare pentru întregul sezon, depășirea acestui număr ducând la penalizări. Unitatea de putere a lui Hadjar a beneficiat de o actualizare cuprinzătoare, incluzând un nou turbocompresor, un set de eșapament și un MGU-K. În timp ce majoritatea elementelor pot fi schimbate de patru ori pe sezon, MGU-K este limitat la trei schimbări.
Și nu doar sistemele electrice pun probleme. În China, Alex Albon (Williams) nu a luat startul, din cauza unei probleme hidraulice. Nici Bortoleto (Audi) nu a luat startul, tot din cauza unor probleme hidraulice. Or, o grilă cu patru mașini lipsă din motive tehnice nu s-a mai întâmplat de mult în F1.
FIA a decis să nu schimbe
După primele două etape ale sezonului 2026, mai multe voci din paddock și din presă discutau posibilitatea de a schimba imediat regulile pentru 2026, din cauza criticilor privind complexitatea și spectaculozitatea setului de reguli noi. În urma weekendului de la Shanghai, oficialii Formulei 1 și echipele au decis să nu aducă modificări majore ale regulamentului. Problemele nu sunt considerate suficiente pentru o schimbare.
Sunt câteva motive pentru aceasta. Mai întâi, spectacolul oferit în China, cu multe depășiri. Apoi, anularea etapelor din Bahrain și Arabia Saudită a creat un interval mai mare înaintea următoarei runde (Miami). Ar fi mai mult timp pentru analiză și o abordare mai organizată.
După părerea mea, a continua în acest format este o greșeală. Această schimbare majoră de regulament a fost o cotitură prea bruscă. Spectacolul din China a venit, mai ales, din depășirile succesive făcute de piloții aceleiași echipe – Ferrari – între ei. Elefanții din încăpere sunt aceste foarte multe abandonuri tehnice, care ar trebui să ridice mai multe întrebări. Pauza din aprilie nu va folosi la nimic cu adevărat, mai ales că Mercedes, pentru a evita intrarea în mecanismul ADUO, nu va forța victorii la diferențe prea mari.
Problema majoră a Formulei, în acest moment, este mărirea prea bruscă și exagerată a ponderii puterii electrice în ecuația propulsiei, la aproape 50%. Reglarea acestei ponderi nuar fi o măsură luată împotriva Mercedes, ci repararea unei erori de estimare la crearea regulamentelor tehnice intrate în vigoare la începutul acestui an.
