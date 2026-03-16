Este prea mult ”E” în Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu, după MP al Chinei

Despre Aston Martin știe toată lumea că este într-o situație critică.

Red Bull Racing este în prezent pe locul al cincilea, după Haas, la egalitate de puncte cu echipa ”secundă”, Racing Bulls. În Australia, Hadjar a abandonat în urma unei probleme la motor. În China, a venit rândul lui Verstappen să sufere un abandon tehnic.

După o problemă cu sistemul de acționare al aripii spate, cursa lui Max s-a încheiat brusc, în turul 45, din cauza unei defecțiuni la lichidul de răcire al sistemului de recuperare a energiei (ERS). Red Bull a decis să retragă mașina pentru a preveni deteriorarea suplimentară a componentelor. Decizia echipei de a retrage mașina a fost o măsură de precauție menită să protejeze sistemul ERS pentru a preveni repetarea acesteia în viitor.

Multe echipe au probleme

Mai mulți producători de motoare ar suferi din cauza problemei care a afectat Honda și Aston Martin, anume vibrații transmise de unitatea de putere. Red Bull ar fi printre aceștia și nici cei de la Mercedes nu ar fi ocoliți. Din acest motiv, Red Bull a trebuit să reducă puterea motorului în timpul celei de-a doua sesiuni de teste din Bahrain.

Să mai spunem că Isack Hadjar deja a folosit un nou motor în China. În 2026 sunt permise patru motoare pentru întregul sezon, depășirea acestui număr ducând la penalizări. Unitatea de putere a lui Hadjar a beneficiat de o actualizare cuprinzătoare, incluzând un nou turbocompresor, un set de eșapament și un MGU-K. În timp ce majoritatea elementelor pot fi schimbate de patru ori pe sezon, MGU-K este limitat la trei schimbări.

Și nu doar sistemele electrice pun probleme. În China, Alex Albon (Williams) nu a luat startul, din cauza unei probleme hidraulice. Nici Bortoleto (Audi) nu a luat startul, tot din cauza unor probleme hidraulice. Or, o grilă cu patru mașini lipsă din motive tehnice nu s-a mai întâmplat de mult în F1.

FIA a decis să nu schimbe

După primele două etape ale sezonului 2026, mai multe voci din paddock și din presă discutau posibilitatea de a schimba imediat regulile pentru 2026, din cauza criticilor privind complexitatea și spectaculozitatea setului de reguli noi. În urma weekendului de la Shanghai, oficialii Formulei 1 și echipele au decis să nu aducă modificări majore ale regulamentului. Problemele nu sunt considerate suficiente pentru o schimbare.

Sunt câteva motive pentru aceasta. Mai întâi, spectacolul oferit în China, cu multe depășiri. Apoi, anularea etapelor din Bahrain și Arabia Saudită a creat un interval mai mare înaintea următoarei runde (Miami). Ar fi mai mult timp pentru analiză și o abordare mai organizată.

După părerea mea, a continua în acest format este o greșeală. Această schimbare majoră de regulament a fost o cotitură prea bruscă. Spectacolul din China a venit, mai ales, din depășirile succesive făcute de piloții aceleiași echipe – Ferrari – între ei. Elefanții din încăpere sunt aceste foarte multe abandonuri tehnice, care ar trebui să ridice mai multe întrebări. Pauza din aprilie nu va folosi la nimic cu adevărat, mai ales că Mercedes, pentru a evita intrarea în mecanismul ADUO, nu va forța victorii la diferențe prea mari.

Problema majoră a Formulei, în acest moment, este mărirea prea bruscă și exagerată a ponderii puterii electrice în ecuația propulsiei, la aproape 50%. Reglarea acestei ponderi nuar fi o măsură luată împotriva Mercedes, ci repararea unei erori de estimare la crearea regulamentelor tehnice intrate în vigoare la începutul acestui an.