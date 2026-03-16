Home | Fotbal | Răzvan Burleanu l-a atacat pe Ionuţ Lupescu, când s-a referit la gafa de proporţii a lui Istvan Kovacs: “Corupţie”

Viviana Moraru Publicat: 16 martie 2026, 12:57

Comentarii
Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Răzvan Burleanu l-a criticat pe Ionuţ Lupescu, când s-a referit la gafa de proporţii făcută de Istvan Kovacs, în derby-ul dintre Rapid şi Dinamo, încheiat cu scorul de 3-2, în prima etapă de play-off. Preşedintele FRF l-a atacat pe fostul internaţional, amintind de declaraţiil făcute de acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Lupescu a reacţionat cu privire la eroarea comisă de Istvan Kovacs şi le-a adresat o întrebare delicată celor de la FRF: “Ce facem dacă păţim asta cu Turcia?”, a transmis fostul internaţional.

Răzvan Burleanu i-a dat replica lui Ionuţ Lupescu, cu două zile înaintea alegerilor de la FRF, el candidând pentru al patrulea mandat consecutiv. Preşedintele Federaţiei a transmis că perioada în care lucra fostul internaţional la FRF era “marcată de multă corupţie”.

În privinţa lui Istvan Kovacs, Răzvan Burleanu a transmis ferm faptul că acesta rămâne în continuare cel mai bun arbitru român. Acesta a vrut să evite să ofere mai multe declaraţii despre faza controversată din derby-ul Rapid – Dinamo 3-2.

“Referitor la Kovacs, și înainte de acest derby, și după acest derby va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. Este primul arbitru care a arbitrat trei finale europene.

Reclamă
Reclamă

Întotdeauna când se termină un meci, cei dezavantajați vor da vina pe arbitru, în timp ce ceilalți ori tac, ori nu spun nimic. De aceea avem VAR, tocmai pentru a fi o plasă de siguranță pentru un arbitru; de aceea s-a implementat.

Aș vrea să fiu foarte clar: ca președinte al FRF, nu voi vorbi despre un meci sau despre performanța unui arbitru. Asta ar presupune o imixtiune pe care aș face-o în arbitrajul românesc. Este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Ne amintim că în trecut, înainte de 2014, persoane pe care chiar le-am văzut în această perioadă dându-și cu părerea despre prestația lui Istvan Kovacs, erau chiar cele care făceau delegările în fotbalul românesc. Era o perioadă marcată de foarte multă corupție în arbitraj. Mă refer direct aici la domnul Ionuț Lupescu (n.r. declarațiile oferite după meciul cu Dinamo). După această declarație cu siguranță o să îi vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem că imediat o să ceară în apărarea lui, fiindcă el nu cred că va reacționa.

Reclamă

Dincolo de alte năzbâtii pe care le-a făcut la nivel comercial când era director general în FRF.

Arbitrajul românesc arată din ce în ce mai bine. Mi-aș dori să avem capacitatea de a fi sinceri cu noi. Vorbim despre Radu Petrescu: greșeală făcută și sancțiunea primită. E moral să-ți fi dorit să fi marcat un gol dintr-un fault care nu a existat?“, a declarat Răzvan Burleanu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
