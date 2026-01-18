Prima ofertă primită de Xabi Alonso, după ce a fost dat afară de Real Madrid. La ce echipă este dorit - Antena Sport

Xabi Alonso a primit prima ofertă, după ce a fost dat afară de Real Madrid. Antrenorul spaniol de 44 de ani este dorit în Bundesliga, la Eintracht Frankfurt.
Xabi Alonso s-a despărţit de Real Madrid la începutul acestui an, după şase luni petrecute pe banca “galacticilor”. Florentino Perez a luat decizia de a-l demite pe spaniol, după eşecul din finala Supercupei Spaniei cu Barcelona, scor 2-3.
Prima ofertă primită de Xabi Alonso, după ce a fost dat afară de Real Madrid
Xabi Alonso nu duce lipsă de oferte. Conform as.com, care citează presa din Germania, Eintracht Frankfurt încearcă să-l convingă pe tehnicianul spaniol. Germanii s-au despărţit recent de Dino Toppmöller, după rezultatele extrem de modeste din acest sezon.
În ciuda faptului că evoluează în grupa de Champions League, Frankfurt ocupă locul şapte în Bundesliga, fiind fără victorie de patru meciuri.
Sursa citată anterior menţionează că directorul sportiv al germanilor, Markus Krösche, vrea să se întâlnească cu Xabi Alonso pentru a-l convinge pe acesta să revină în Bundesliga. Pe lista lui Eintracht Frankfurt se mai află Edin Terzic, Marco Rose Roger Schmidt, însă prioritatea clubului este fostul antrenor de la Real Madrid.
Xabi Alonso a antrenat-o în Bundesliga pe Bayer Leverkuse, între 2022 şi 2025. Spaniolul a scris istorie alături de germani, reuşind să cucerească titlul fără eşec, cât şi Cupa şi Supercupa Germaniei.
- Patronul din Liga 1 care l-a sunat pe Olimpiu Moruţan: “La FCSB, e tocătoare de fotbalişti”
- Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj
- Filipe Coelho, avertisment pentru Universitatea Craiova înainte de primul meci din 2026: “Ar fi o greşeală să credem asta”
- Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham. Thomas Frank, aproape de demitere
- Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid. Căpitanul naţionalei a fost dat de gol: “Era de acord cu un salariu mai mic”