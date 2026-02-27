Echipa cu trecut românesc uimește Europa! Acum șase ani era în liga a treia, acum joacă în optimile Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Echipa cu trecut românesc uimește Europa! Acum șase ani era în liga a treia, acum joacă în optimile Conference League

Ionuţ Axinescu Publicat: 27 februarie 2026, 12:33

Comentarii
Suporterii lui Samsunspor, în timpul unui meci / Facebook Samsunspor

UEFA Conference League și-a stabilit, joi seară, toate cele 16 echipe care vor juca în optimile competiției. Printre ele, o echipă care în urmă cu numai șase sezoane plutea în a treia ligă și „cocheta” chiar cu falimentul: Samsunspor.

În play-off-ul pentru optimi, turcii au eliminat-o pe Shkëndija, echipa care a scos-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League. Samsunspor a câștigat categoric, 4-0 pe teren propriu, după ce săptămâna trecută câștigase și în Macedonia de Nord, scor 1-0.

„Caruselul” Samsunspor: din liga a treia, pe podiumul Süper Lig

Performanța e una spectaculoasă pentru Samsunspor, care în 2020 evolua în a treia ligă din Turcia. Ajunsese acolo într-o plină criză financiară, una care a dus clubul aproape de faliment. Foștii conducători au fost anchetați pentru corupție, iar gruparea de la Marea Neagră a fost gestionată de un administrator judiciar.

În acest context, Samsunspor a supraviețuit totuși, ba chiar s-a ridicat încetul cu încetul. A promovat în a doua ligă turcă în vara lui 2020, iar trei ani mai târziu s-a întors în Süper Lig. După un prim sezon de acomodare, încheiat pe locul 13, Samsunspor a terminat stagiunea trecută pe podium, cea mai bună clasare din istoria clubului.

Jucătorii lui Samsunspor
Jucătorii lui Samsunspor, după un gol marcat / Facebook Samsunspor

Golgheterul echipei, un atacant din Chad

În UEFA Conference League, Samsunspor s-a remarcat încă din faza grupei. A învins-o pe Legia Varșovia, în deplasare, în timp ce acasă a trecut de Dinamo Kiev și Hamrun Spartans, din Malta. Turcii au remizat cu islandezii de la Breiðablik, au pierdut cu AEK Atena și Mainz, dar au prins locul 12, care i-a calificat pentru play-off.

Mai mult, Samsunspor dă golgheterul competiției, pe Marius Mouandilmadji, un vârf de 28 de ani originar din Chad. Acesta a marcat deja de șapte ori. În faza optimilor, clubul turc va întâlni fie Rayo Vallecano, fie Sahtior Donetsk.

Samsunspor are trecut românesc: Mulțescu, Stelea și Giani Kiriță

Samsunspor e un club care, de-a lungul anilor, s-a bazat mult pe români, atât pe teren cât și pe bancă. Regretatul Gigi Mulțescu a pregătit echipa în două rânduri: între 1993 și 1997, apoi în 2003. Totodată, Mulțescu le-a deschis drumul fotbaliștilor români la clubul de la Marea Neagră.

În anii ‘90, la Samsunspor au evoluat Silvian Dobre, Ovidiu Hanganu, Constantin Luca, Marius Cheregi, Daniel Timofte și Bogdan Stelea. După 2000, la club a ajuns și Giani Kiriță, care a evoluat două sezoane pentru Samsunspor, între 2003 și 2005.

• 56,78 milioane de euro valorează lotul lui Samsunspor, potrivit Transfermarkt.
• Carlo Holse (extremă dreapta, 26 de ani, din Danemarca) e cel mai valoros jucător al echipei, cotat la 6 milioane de euro.
• Samsunspor e antrenată de germanul Thorsten Fink. Acesta i-a luat locul recent altui tehnician german, Thomas Reis.

