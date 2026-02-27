Echipa cu trecut românesc uimește Europa! Acum șase ani era în liga a treia, acum joacă în optimile Conference League - Antena Sport

UEFA Conference League și-a stabilit, joi seară, toate cele 16 echipe care vor juca în optimile competiției. Printre ele, o echipă care în urmă cu numai șase sezoane plutea în a treia ligă și „cocheta” chiar cu falimentul: Samsunspor.

În play-off-ul pentru optimi, turcii au eliminat-o pe Shkëndija, echipa care a scos-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League. Samsunspor a câștigat categoric, 4-0 pe teren propriu, după ce săptămâna trecută câștigase și în Macedonia de Nord, scor 1-0.

„Caruselul” Samsunspor: din liga a treia, pe podiumul Süper Lig

Performanța e una spectaculoasă pentru Samsunspor, care în 2020 evolua în a treia ligă din Turcia. Ajunsese acolo într-o plină criză financiară, una care a dus clubul aproape de faliment. Foștii conducători au fost anchetați pentru corupție, iar gruparea de la Marea Neagră a fost gestionată de un administrator judiciar.

În acest context, Samsunspor a supraviețuit totuși, ba chiar s-a ridicat încetul cu încetul. A promovat în a doua ligă turcă în vara lui 2020, iar trei ani mai târziu s-a întors în Süper Lig. După un prim sezon de acomodare, încheiat pe locul 13, Samsunspor a terminat stagiunea trecută pe podium, cea mai bună clasare din istoria clubului.

Golgheterul echipei, un atacant din Chad

În UEFA Conference League, Samsunspor s-a remarcat încă din faza grupei. A învins-o pe Legia Varșovia, în deplasare, în timp ce acasă a trecut de Dinamo Kiev și Hamrun Spartans, din Malta. Turcii au remizat cu islandezii de la Breiðablik, au pierdut cu AEK Atena și Mainz, dar au prins locul 12, care i-a calificat pentru play-off.