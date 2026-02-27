Cristiano Ronaldo se pregătește de retragere! Ultima decizie luată de "CR7", indiciul major - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo se pregătește de retragere! Ultima decizie luată de “CR7”, indiciul major

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 12:22

Cristiano Ronaldo, înainte de un meci al Portugaliei / Profimedia

Cristiano Ronaldo a decis să devină acționar la o divizionară secundă din Spania, Almeria, preluând 25% din club. Jurnaliștii de la Daily Mail au interpretat această alegere a starului lusitan drept un pas important către retragerea de pe gazon făcut de “CR7”, care chiar spunea în trecut că și-ar dori să devină proprietar de club.

Ronaldo încă joacă la fotbal la 41 de ani și marchează constant în Arabia Saudită la Al-Nassr, însă fotbalistul simte cu siguranță că nu mai are mult de jucat fotbal. Pe 26 februarie, a fost anunțată vestea că portughezul a cumpărat 25% din Almeria, echipă care se bate pentru promovarea în La Liga, iar jurnaliștii englezi au venit cu un articol titrat: “Cum Cristiano Ronaldo se pregătește de retragere“.

Asocierea făcută de presa din Marea Britanie

Deși faptul că parcursul lui Ronaldo în fotbal se apropie de final nu e ceva nou sau dificil de intuit, englezii sunt de părere că momentul în cauză se apropie vertiginos. Prin decizia jucătorului lui Al-Nassr de a deveni proprietar de club, presa din Marea Britanie intuiește că acesta deja își tatonează terenul în ceea ce privește planul pe care îl are post-retragere.

A fost adusă în discuție inclusiv o veche declarație dată de Ronaldo în 2023, care chiar spunea că ia în considerare să devină acționar și că oricum nu mai are mult de jucat.

Nu exclud posibilitatea să devin proprietar de club. E ceva la care m-am gândit acum câțiva ani. Mi-ar plăcea probabil să dețin un club. Sunt la finalul carierei mele, mai am doi, trei ani maxim.

De atunci și până în prezent au trecut chiar trei ani. De aceea, șansele ca Ronaldo să își încheie cariera fie în vară, fie la finalul sezonului viitor, sunt extrem de mari.

În acest moment, “CR7” mai are două obiective clare pentru care luptă: câștigarea Cupei Mondiale din vară, când își joacă ultima șansă pentru acest trofeu, dar și atingerea bornei de 1.000 de goluri. În prezent, este la cota 965 după ultimul meci disputat în Saudi Pro League.

  • Pe 4 martie, Ronaldo va juca în Liga Campionilor Asiei 2. Meciul tur din sfertul de finală cu Al Wasl va fi LIVE în AntenaPLAY, de la ora 20:15.
